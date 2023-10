Assassin's Creed Mirage: Bazar-Truhe erreichen & öffnen

Auf dem Bazar in Assassin's Creed Mirage könnt ihr eine der goldenen Ausrüstungstruhen entdecken. Sie befindet sich jedoch hinter einer blockierten Tür und ist scheinbar unerreichbar. Wie ihr die Bazar-Truhe finden und öffnen könnt, erfahrt ihr hier.

Ausrüstungstruhe auf dem Bazar öffnen

Der Bazar befindet sich im Zentrum des Bezirks „al-Karkh“ im Osten von Bagdad. Auf der oberen Ebene des Bazars könnt ihr dank eurer Assassinensicht eine der goldenen Ausrüstungstruhen ausmachen. Diese befindet sich jedoch hinter einer Tür, die von der anderen Seite verschlossen ist. Wie kommt man also hinein?

Tatsächlich gibt es zwei unterschiedliche Zugangswege zu der Bazar-Truhe. Im Folgenden beschreiben wir euch beide Vorgehensweisen.

Erste Möglichkeit

Für die erste Option betretet den Bazar über den östlichen Eingang. Nehmt die erste Abzweigung nach rechts und klettert rechts über die Stände hoch auf die obere Ebene. Von hier aus könnt ihr auf ein Gitter auf der gegenüberliegenden Seite blicken.

Nutzt ihr eure Assassinensicht, wird euch das rote Leuchten des Schlosses an der Tür angezeigt. Zückt ein Wurfmesser und werft es durch das Gitter auf das Schloss, um die Tür zu entriegeln. Nun könnt ihr auf der anderen Seite durch die Tür spazieren und die Truhe erreichen und öffnen.

Die genaue Vorgehensweise zeigen wir euch auch im folgenden Video:

Zweite Möglichkeit

Für den alternativen Weg müsst ihr zunächst die Storymissionen spielen, die beim Bruderschaftshaus in al-Karkh starten. Dies führt euch zu einem der großen Attentate, welches auf dem Bazar stattfindet. Am Ende des Attentats betretet ihr automatisch den Bereich mit der Bazar-Truhe.

Im Raum, wo das Attentat stattfindet, könnt ihr ein paar Treppen zur Truhe hinaufgehen. Den genauen Weg dorthin zeigen wir euch ebenfalls im Video unterhalb.

In der goldenen Ausrüstungstruhe findet ihr übrigens den Dolch des Abbasiden-Ritters. Sofern ihr den Dolch schon in einer der anderen Truhen von al-Karkh gefunden habt, befindet sich stattdessen einer von zwei Verbesserungsplänen für den Dolch in der Bazar-Truhe.

