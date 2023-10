Assassin's Creed Mirage: Geheime Katzenquest finden und lösen

In AC Mirage laufen jede Menge Katzen herum und eine von ihnen benötigt eure Hilfe, um sicher zu ihrer Besitzerin zurückzukehren. An dieser Stelle zeigen wir euch den Startpunkt und die Lösung der geheimen Katzenquest.

Assassin's Creed Mirage Facts

Startpunkt und Lösung der geheimen Katzenquest in AC Mirage zeigen wir euch auch im folgenden Video:

Assassin's Creed Mirage: So startet ihr die geheime Katzenquest Abonniere uns

auf YouTube

Versteckte Katzenquest in AC Mirage

Die versteckte Katzenquest könnt ihr im abgebrannten Dorf in der Wildnis direkt nordwestlich vom Dorf Jarjaraya starten. In Jarjaraya gibt es auch einen Aussichtspunkt. Am westlichen Rand des Dorfes könnt ihr eine Katze finden. Je näher ihr kommt, desto lauter hört ihr sie auch miauen.

An dieser Stelle im abgebrannten Dorf könnt ihr eine Katze finden (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Sobald ihr euch der Katze nähert, wird sich in Bewegung setzen und ihr müsst sie eskortieren. Sie hat sich verlaufen und ihr sollt ihr helfen, den Weg zurück zur Besitzerin zu finden. Sie wird dabei 2-mal anhalten, da sich euch ein paar Schlangen in den Weg stellen.

Entweder ihr tötet sie mit gezielten Hieben eurer Waffen oder ab ihr erledigt sie aus sicherer Entfernung mit Wurfmessern. Die Katze kann übrigens nicht sterben, erst wenn ihr die Schlangen erledigt habt, wird sie sich wieder in Bewegung setzen.

Am Ende des Weges kommt dann auch schon die Besitzerin der Katze angelaufen und bedankt sich für eure Hilfe. Die Quest ist damit dann schon beendet. Eine Belohnung erhaltet ihr aber leider nicht, sondern nur das gute Gefühl, einer Katze das Leben gerettet zu haben.

Katzen mit AC-Logos auf der Nase

Die geheime Katzenquest ist übrigens nicht die einzige Besonderheit in AC Mirage. Generell könnt ihr viele Katzen in und außerhalb von Bagdad antreffen und sie sogar streicheln. Zudem haben manche der Katzen ein Assassin's-Creed-Logo als Muster auf der Nase.

Manche Katzen in AC Mirage haben AC Logos auf der Nase (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Dies hat leider eine traurige Hintergrundgeschichte, denn die Logos wurden basierend auf einer echten Katze ins Spiel integriert, die leider inzwischen verstorben ist. Eine Bitte an die Entwickler, die Katze im Spiel zu verewigen wurde anschließend nachgekommen, wie ihr dem unten stehenden Post entnehmen könnt.

Bildquelle: X/Scholars of the Creed

Assassin’s-Creed-Quiz: 23 Fragen, die nur Hardcore-Fans beantworten können

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.