Assassin's Creed Mirage: Alle Waffen, Schwerter und Dolche finden

Basim kann in AC Mirage Waffen in Form von Schwertern und Dolchen ausrüsten. Diese haben unterschiedliche Schadenswerte und Perks und lassen sich zudem in bis zu drei Stufen verbessern. Wir zeigen euch hier die Fundorte und Bilder aller Waffen im Spiel.

Assassin's Creed Mirage Facts

Alle Waffen in AC Mirage

In Assassin's Creed Mirage führt in eurer Haupthand ein Schwert und in der Nebehand einen Dolch. Mit dem Dolch könnt ihr feindliche Angriffe parieren, um anschließend mit dem Schwert zuzuschlagen. Schwerter und Dolche haben verschiedene Perks und Werte für Schaden und Verteidigungs-Schaden.

Eure Waffen könnt ihr zudem bei Schmieden (Gekreuzte Schwerter-Symbole auf der Karte) in bis zu drei Stufen verbessern, um die Schadenswerte zu steigern. Generell solltet ihr bei der Wahl aber immer vor allem die Perks beachten, die am ehesten eurer Spielweise entsprechen. Auf diese Weise findet ihr die beste Waffe für euch.

Zum Verbessern der Rüstungen benötigt ihr Leder und Stahlbarren. Diese Ressourcen findet ihr in Truhen oder ihr kauft sie bei Händlern. Für jede Upgrade-Stufe benötigt ihr zudem den entsprechenden Verbesserungsplan. Diese findet ihr je nach Waffe in Ausrüstungstruhen oder ihr bekommt sie für den Abschluss bestimmter Aufträge in Bruderschaftshäusern.

Im Folgenden listen wir euch die Fundorte, Eigenschaften und Bilder aller Waffen in AC Mirage auf, damit ihr die für euch beste Waffe finden könnt.

Sandschwert

Typ: Schwert

Schwert Perk: Heilender Sand (Tötet ihr einen Gegner, während die Zeit verlangsamt ist, stellt ihr 20% gesundheit wieder her.)

Heilender Sand (Tötet ihr einen Gegner, während die Zeit verlangsamt ist, stellt ihr 20% gesundheit wieder her.) Maximaler Schaden: 72

72 Maximaler Verteidigungs-Schaden: 59

59 Fundort: Exklusiver Teil der Deluxe Edition von AC Mirage.

Schwert des Eingeweihten von Alamut

Typ: Schwert

Schwert Perk: Geschärfte Klinge (Nach erfolgreicher Parade fügt der folgende Angriff 50% mehr Schaden zu.)

Geschärfte Klinge (Nach erfolgreicher Parade fügt der folgende Angriff 50% mehr Schaden zu.) Maximaler Schaden: 65

65 Maximaler Verteidigungs-Schaden: 65

65 Fundort: Das Schwert und deren Verbesserungspläne erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Rostam-Schwert

Typ: Schwert

Schwert Perk: Kettenreaktion (Jeder aufeinanderfolgende Angriff fügt 5% mehr Schaden zu - bis zu einem Maximum von +50%.)

Kettenreaktion (Jeder aufeinanderfolgende Angriff fügt 5% mehr Schaden zu - bis zu einem Maximum von +50%.) Maximaler Schaden: 78

78 Maximaler Verteidigungs-Schaden: 46

46 Fundort: Das Schwert und deren Verbesserungspläne erhaltet ihr als Belohnung für den Abschluss bestimmter Aufträge in Bruderschaftshäusern.

Schwert der Verborgenen

Typ: Schwert

Schwert Perk: Giftig (Jeder fünfte Treffer vergiftet den Gegner.)

Giftig (Jeder fünfte Treffer vergiftet den Gegner.) Maximaler Schaden: 46

46 Maximaler Verteidigungs-Schaden: 78

78 Fundort: Das Schwert und deren Verbesserungspläne findet ihr in den Ausrüstungstruhen der Region „Wildnis“.

Zandsch-Schwert des Aufbegehrens

Typ: Schwert

Schwert Perk: Zurückschlagen (Nach perfektem Ausweichen fügt der folgende Angriff 50% mehr Schaden zu.)

Zurückschlagen (Nach perfektem Ausweichen fügt der folgende Angriff 50% mehr Schaden zu.) Maximaler Schaden: 78

78 Maximaler Verteidigungs-Schaden: 46

46 Fundort: Das Schwert und deren Verbesserungspläne findet ihr in den Ausrüstungstruhen der Region „Harbiya“.

Shamshir-e Zomorrodnegar

Typ: Schwert

Schwert Perk: Blutpreis (Die maximale Gesundheit wird um 50% gesenkt, aber der Schaden um 50% erhöht.)

Blutpreis (Die maximale Gesundheit wird um 50% gesenkt, aber der Schaden um 50% erhöht.) Maximaler Schaden: 46

46 Maximaler Verteidigungs-Schaden: 78

78 Fundort: Belohnung für den Abschluss der Nachforschung „Der uralte Ort“. Dafür müsst ihr im Spielverlauf alle 10 rätselhaften Scherben (in jeder Region gibt es 2) finden und sie in der uralten Stätte unter der nördlichen Oase einsetzen. Für das Schwert benötigt ihr 3 rätselhafte Scherben.

Schwert des Abbasiden-Ritters

Typ: Schwert

Schwert Perk: Auf Messers Schneide (Wenn Basims Gesundheit unter 50% ist, fügen leichte Angriffe 30% mehr Schaden zu.)

Auf Messers Schneide (Wenn Basims Gesundheit unter 50% ist, fügen leichte Angriffe 30% mehr Schaden zu.) Maximaler Schaden: 65

65 Maximaler Verteidigungs-Schaden: 65

65 Fundort: Das Schwert und deren Verbesserungspläne findet ihr in den Ausrüstungstruhen der Region „al-Abbasiya“.

Dschinn-Schwert

Typ: Schwert

Schwert Perk: Angriffe gegen mit Effekten belegte Gegner fügen 50% mehr Schaden zu.

Angriffe gegen mit Effekten belegte Gegner fügen 50% mehr Schaden zu. Fundort: Teil des Dschinnpakets. Könnt ihr im Ingame-Store für 9,99 EUR kaufen.

Blitzschwert

Typ: Schwert

Schwert Perk: Jeder dritte Angriff fügt 4 Gegnern in der Nähe 50 Blitzschaden zu.

Jeder dritte Angriff fügt 4 Gegnern in der Nähe 50 Blitzschaden zu. Fundort: Teil des Blitzwaffenpakets. Könnt ihr im Ingame-Store für 4,99 EUR kaufen.

Dämonenkralle

Typ: Schwert

Schwert Perk: Brennende Gegner anzugreifen steckt die Waffe 10 Sekunden lang in Brand und kann andere Gegner entzünden.

Brennende Gegner anzugreifen steckt die Waffe 10 Sekunden lang in Brand und kann andere Gegner entzünden. Fundort: Teil des Feuerdämonenpakets. Könnt ihr im Ingame-Store für 14,99 EUR kaufen.

Dolch der Zeit

Typ: Dolch

Dolch Perk: Dolch der Zeit (Perfekte Paraden verlangsamen 3 Sekunden lang die Zeit.)

Dolch der Zeit (Perfekte Paraden verlangsamen 3 Sekunden lang die Zeit.) Maximaler Schaden: 43

43 Maximaler Verteidigungs-Schaden: 35

35 Fundort: Exklusiver Teil der Deluxe Edition von AC Mirage.

Dolch des Eingeweihten von Alamut

Typ: Dolch

Dolch Perk: Brutale Verteidigung (Paraden fügen 25 mehr Verteidigungsschaden zu.)

Brutale Verteidigung (Paraden fügen 25 mehr Verteidigungsschaden zu.) Maximaler Schaden: 39

39 Maximaler Verteidigungs-Schaden: 39

39 Fundort: Den Dolch und deren Verbesserungspläne erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Rostam-Dolch

Typ: Dolch

Dolch Perk: Schnurgerade (Gegner aus der Nähe mit Wurfmessern zu treffen fügt 10% mehr Schaden zu.)

Schnurgerade (Gegner aus der Nähe mit Wurfmessern zu treffen fügt 10% mehr Schaden zu.) Maximaler Schaden: 47

47 Maximaler Verteidigungs-Schaden: 27

27 Fundort: Den Dolch und deren Verbesserungspläne erhaltet ihr als Belohnung für den Abschluss bestimmter Aufträge in Bruderschaftshäusern.

Dolch der Verborgenen

Typ: Dolch

Dolch Perk: Verbreitung (Einen vergifteten Gegner im Nahkampf zu töten schafft eine Giftwolke, die Gegnern in der Nähe schadet.)

Verbreitung (Einen vergifteten Gegner im Nahkampf zu töten schafft eine Giftwolke, die Gegnern in der Nähe schadet.) Maximaler Schaden: 27

27 Maximaler Verteidigungs-Schaden: 47

47 Fundort: Den Dolch und deren Verbesserungspläne findet ihr in den Ausrüstungstruhen der Region „Wildnis“.

Zandsch-Dolch des Aufbegehrens

Typ: Dolch

Dolch Perk: Neuer Atem (Erfolgreiches Ausweichen füllt 10% der Ausdauer auf.)

Neuer Atem (Erfolgreiches Ausweichen füllt 10% der Ausdauer auf.) Maximaler Schaden: 47

47 Maximaler Verteidigungs-Schaden: 27

27 Fundort: Den Dolch und deren Verbesserungspläne findet ihr in den Ausrüstungstruhen der Region „al-Abbasiya“.

Das Samsaama

Typ: Dolch

Dolch Perk: Lebensraub (Jeder fünfte Treffer heilt 10% von Basims Gesundheit.)

Lebensraub (Jeder fünfte Treffer heilt 10% von Basims Gesundheit.) Maximaler Schaden: 27

27 Maximaler Verteidigungs-Schaden: 47

47 Fundort: Belohnung für den Abschluss der Nachforschung „Der uralte Ort“. Dafür müsst ihr im Spielverlauf alle 10 rätselhaften Scherben (in jeder Region gibt es 2) finden und sie in der uralten Stätte unter der nördlichen Oase einsetzen. Für den Dolch benötigt ihr 2 rätselhafte Scherben.

Dolch des Abbasiden-Ritters

Typ: Dolch

Dolch Perk: Widerstandsfähig (Wenn Basims Gesundheit unter 50% ist, wird der Schadenswiderstand um 30% erhöht.)

Widerstandsfähig (Wenn Basims Gesundheit unter 50% ist, wird der Schadenswiderstand um 30% erhöht.) Maximaler Schaden: 39

39 Maximaler Verteidigungs-Schaden: 50

50 Fundort: Den Dolch und deren Verbesserungspläne findet ihr in den Ausrüstungstruhen der Region „al-Karkh“.

Dschinn-Dolch

Typ: Dolch

Dolch Perk: Den Angriff eines Gegners, der mit einem Effekt belegt wurde, zu parieren, verlängert die Effektdauer um 4 Sekunden.

Den Angriff eines Gegners, der mit einem Effekt belegt wurde, zu parieren, verlängert die Effektdauer um 4 Sekunden. Fundort: Teil des Dschinnpakets. Könnt ihr im Ingame-Store für 9,99 EUR kaufen.

Blitzdolch

Typ: Dolch

Dolch Perk: Seid ihr von mehr als 2 Gegnern umgeben, werden Schaden und Schadenswiderstand um je 50% erhöht.

Seid ihr von mehr als 2 Gegnern umgeben, werden Schaden und Schadenswiderstand um je 50% erhöht. Fundort: Teil des Blitzwaffenpakets. Könnt ihr im Ingame-Store für 4,99 EUR kaufen.

Reißzahn des Feuerdämons

Typ: Dolch

Dolch Perk: Paraden stecken den Gegner in Brand.

Paraden stecken den Gegner in Brand. Fundort: Teil des Feuerdämonenpakets. Könnt ihr im Ingame-Store für 14,99 EUR kaufen.

