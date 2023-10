Assassin's Creed Mirage: Der Ruf - Versteckte Stätte & rätselhafte Scherben finden

Für die Nachforschung „Der Ruf“ in AC Mirage müsst ihr die versteckte Stätte finden und sollt dann die Geheimnisse der Kammer enthüllen. Dafür zeigen wir euch hier die Fundorte aller 10 rätselhaften Scherben, um euch die beste Ausrüstung im Spiel freizuschalten.

Assassin's Creed Mirage Facts

Nihals Aufgabe starten & versteckte Stätte finden

Im Verlauf der Story-Missionen von Assassin's Creed Mirage wird die Nachforschung „Nihals Aufgabe“ freigeschaltet. Für diese sollt ihr zunächst die versteckte Stätte finden. Das Spiel gibt euch dabei nur den Hinweis, dass sich diese nördlich der Dünen von Dur-Kurigalzu befindet.

Im folgenden Video zeigen wir euch den Fundort der versteckten Stätte ganz genau:

Assassin's Creed Mirage: Fundorte der versteckten Stätte Abonniere uns

auf YouTube

Die versteckte Stätte befindet sich unter dem See bei der nördlichen Oase. Direkt daneben befindet sich auch einer der Aussichtspunkte. Taucht in den See hinab, um zu einer unterirdischen Höhle zu gelangen.

Taucht in diesen See bei der nördlichen Oase hinab, um zur versteckten Stätte zu gelangen (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Geheimnisse der Kammer enthüllen

In der Kammer findet ihr drei Sockel mit Symbolen, die vor Energiebarrieren stehen, die euch den Zugang zu zwei besonderen Waffen und einer Rüstung verwehren. Um diese Energiebarrieren zu beseitigen, benötigt ihr rätselhafte Scherben.

Die Scherben gehören zu den Sammelobjekten, von denen ihr insgesamt 10 Stück finden könnt (2 Scherben in jeder Region). Bestimmte NPCs in jeder Region tragen diese Scherben bei sich. Sie patrouillieren durch bestimmte Gebiete und werden zudem von Wachen begeleitet. Klaut ihnen die Scherben per Taschendiebstahl oder tötet sie, um sie zu erhalten.

Fundorte aller rätselhaften Scherben

Die Scherben werden euch mit goldenen Scherbensymbolen auf der Karte markiert. Auf den folgenden Kartenauschnitten haben wir euch deren Fundorte markiert. Beachtet, dass die NPCs eine bestimmte Route ablaufen. Sie können sich bei euch also an einem leicht anderen Ort befinden.

Rätselhafte Scherbe #1 (Wildnis):

Rätselhafte Scherbe #2 (Wildnis):

Rätselhafte Scherbe #3 (Harbiya):

Rätselhafte Scherbe #4 (Harbiya):

Rätselhafte Scherbe #5 (al-Abbasiya):

Rätselhafte Scherbe #6 (al-Abbasiya):

Rätselhafte Scherbe #7 (al-Karkh):

Rätselhafte Scherbe #8 (al-Karkh):

Rätselhafte Scherbe #9 (Runde Stadt):

Rätselhafte Scherbe #10 (Runde Stadt):

Belohnungen für den Abschluss von „Der Ruf“

In der Stätte könnt ihr nach und nach die Scherben bei den Sockeln einsetzen und schaltet dafür folgende Belohnungen frei:

Dolch „Das Samsaama“ (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schwert „Shamshir-e Zomorrodnegar“ (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Milads Montur (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Assassin’s Creed: Dieses Quiz bestehen nur echte Experten

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.