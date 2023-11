Assassin’s Creed in der Zukunft? Gewaltige Änderung der Spielereihe geplant

Die Gegenwarts-Szenen außerhalb des Animus sind vielen AC-Fans ein Dorn im Auge. Doch Ubisoft scheint weiter an ihnen festhalten zu wollen – wenn auch anders als gedacht. Denn in den kommenden Spielen sollen sich diese Sequenzen laut eines Insiders tatsächlich in der Zukunft abspielen.

Assassin's Creed Facts

Ein futuristisches Assassin’s Creed?

Tom Henderson, ein Insider, der in der Vergangenheit häufig richtig lag, möchte Gewissheit darüber erlangt haben, dass das neue Assassin’s Creed, welches den Codenamen Red trägt, neben dem ebenso geleakten Codenamen Hexe Szenen in der Zukunft haben wird. Die nicht näher genannten Quellen von Henderson behaupten, dass sich diese wohl im Zeitrahmen 2090 bis 2099 bewegen sollen. (Quelle: inside-gaming.com)

Der Großteil der Spiele soll sich zwar weiterhin in der Vergangenheit abspielen, aber die Szenen, die außerhalb des Animus stattfinden – und bislang in der Gegenwart spielten – sollen in den zwei kommenden Hauptserienteilen Ende des 21. Jahrhundert angesiedelt sein.

Unterstützt wird diese Behauptung durch eine Sequenz, die im neuesten Teil der Reihe, nämlich Assassin’s Creed Mirage aufgetaucht ist. Dort unterhalten sich zwei Personen über die „uralte Geschichte“ einer großen Wende, welche im 21. Jahrhundert stattgefunden hat. Diese Szene wurde aus dem finalen Spiel rausgeworfen, ist aber von findigen Usern in den Game-Files entdeckt worden.

Den Clip dazu seht ihr hier:

Auf in die Zukunft: So könnten die neuen Sequenzen aussehen

Als Plattform für dieses eventuelle neue Vorhaben könnte Assassin’s Creed Infinity herhalten. Dies ist kein Spiel im eigentlichen Sinne, sondern mehr eine Art Oberwelt, die wie euer eigener Animus fungiert. Über diesen sogenannten Hub soll der Spieler in den neuen Teilen auch die Zukunftssequenzen betrachten können.

Auch weitere Inhalte wie kleinere Gegenwarts-Storys, kostenlose Zusatzinhalte oder ein Multiplayer sollen in AC Infinity Platz finden. Die Hub-World bietet auf jeden Fall sehr viel Raum für mögliche Neuerungen und Erweiterungen der Reihe. Inwiefern die Zukunft als spielerisches Element implementiert werden soll, bleibt abzuwarten. Die Menschen hatten ja schon immer interessante Vorstellungen von der Zukunft, die sich im Endeffekt kaum bewahrheitet haben. Mal sehen, ob Assassin’s Creed realistischere Vorstellungen vermittelt.

