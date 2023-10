Assassin's Creed Mirage: Darwis Artefakte finden

In AC Mirage könnt ihr 18 Artefakte von Darwis klauen und bei ihm abgeben, um euch Ressourcen zu verdienen und eine besondere Verkleidung freizuschalten. An dieser Stelle zeigen wir euch die Fundorte aller 18 Artefakte auf der Karte.

Alle Artefakte von Darwis in AC Mirage

Darwis‘ Artefakte gehören zu den Sammelobjekten in jeder Region und werden mit goldenen Taschendiebstahl-Symbolen auf der Karte markiert. Ihr müsst sie von bestimmten NPCs per Taschendiebstahl stibitzen und dann zu Darwis in Harbiya bringen. Dieser Aktivität könnt ihr erst nachgehen, wenn ihr Darwis während der Hauptquest das erste Mal getroffen habt. Es wird dann auch ein entsprechender Eintrag im Nachforschungsmenü freigeschaltet und seine Position in Harbiya markiert.

Keine der Artefakte sind verpassbar und ihr könnt sie allesamt auch noch nach der Story einsammeln. Um mit „Artefaktsammler“ eine der Trophäen und Erfolge von Assassin's Creed Mirage freizuschalten, müsst ihr all 18 Artefakte finden. Zudem bekommt ihr von Darwis die Schatzjäger-Verkleidung, nachdem ihr alle bei ihm abgegeben habt.

Im Folgenden zeigen wir euch die genauen Fundorte aller NPCs mit Artefakten. Beachtet, dass nur manche an festen Positionen stehen, viele laufen auch immer gleiche Patrouillenwege ab. Wenn ihr also einen NPC nicht an der Stelle auf der Karte findet, nutzt euren Adler, um die Umgebung auszukundschaften. Ihr solltet sie dann in der Nähe entdecken.

Staurothek (Wildnis)

Fundort: Wildnis

Kilindi (Wildnis)

Fundort: Wildnis

Byzantinisches Armband (Wildnis)

Fundort: Wildnis

Skandinavische Brosche (Harbiya)

Fundort: Harbiya

Amulett aus Aksum (Harbiya)

Fundort: Harbiya

Buddhistische Gebetstafel (Harbiya)

Fundort: Harbiya

Kaurigeld (Harbiya)

Fundort: Harbiya

Kleine chinesische Kiste (al-Abbasiya)

Fundort: al-Abbasiya

Runde Mondplakette (al-Abbasiya)

Fundort: al-Abbasiya

Tang-Rauchgefäß (al-Abbasiya)

Fundort: al-Abbasiya

Weihrauch (al-Abbasiya)

Fundort: al-Abbasiya

Schachfigur aus Elfenbein (al-Karkh)

Fundort: al-Karkh

Geschmückte Muschel (al-Karkh)

Fundort: al-Karkh

Glasgewicht (al-Karkh)

Fundort: al-Karkh

Jadekamm (al-Karkh)

Fundort: al-Karkh

Koptisches Rauchfass (Runde Stadt)

Fundort: Runde Stadt

Pyxis (Runde Stadt)

Fundort: Runde Stadt

Christenkreuz aus Silla (Runde Stadt)

Fundort: Runde Stadt

