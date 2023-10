Assassin's Creed Mirage: Alle Trophäen, Erfolge und Leitfaden für 100 %

Mit AC Mirage erwartet euch eine relativ einfache und schnelle Trophäenjagd, da das Freischalten aller Erfolge und Achievements nicht annähernd so lange dauert wie bei den Vorgängern. In unserem Trophäen-Leitfaden findet ihr Tipps zu allen Erfolgen und verpassbaren Trophäen.

Assassin's Creed Mirage Facts

Leitfaden & Roadmap für alle Trophäen & Erfolge

In Assassin's Creed Mirage könnt ihr insgesamt 50 Erfolge (1.000 Gamerscore) bzw. 51 Trophäen (1x Platin, 1x Gold, 15x Silber, 34x Bronze) freischalten.

Leitfaden & Roadmap für 100 % in AC Mirage

Ihr werdet ca. 20 - 30 Stunden benötigen, um alle Trophäen freizuschalten.

- benötigen, um alle Trophäen freizuschalten. Es gibt mit „Wer pennt, verliert“ einen verpassbaren Erfolg. Schaltet möglichst früh den „Blaspfeil“ im Werkzeugrad frei, um damit eine Wache einzuschläfern, die einen Schlüssel bei sich trägt. Diese tauchen nur in begrenzter Zahl während der Story-Quests auf und da ihr diese nicht wiederholen könnt, ist diese Trophäe verpassbar.

Schaltet möglichst früh den „Blaspfeil“ im Werkzeugrad frei, um damit eine Wache einzuschläfern, die einen Schlüssel bei sich trägt. Diese tauchen nur in begrenzter Zahl während der Story-Quests auf und da ihr diese nicht wiederholen könnt, ist diese Trophäe verpassbar. Der Schwierigkeitsgrad hat keinen Einfluss auf die Erfolge. Ihr könnt alle Trophäen auch auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad freischalten.

Ihr könnt alle Trophäen auch auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad freischalten. Nach Ende der Story könnt ihr euch weiterhin frei in Bagdad und Umgebung bewegen und nicht erledigte Nebenaktivitäten abschließen.

Um unnötigen Grind für fehlende Trophäen im Endgame zu vermeiden , solltet ihr im Spielverlauf auf folgende Dinge achten: Schaltet zu Beginn alle Aussichtspunkte frei, um die Karte aufzudecken und Positionen von Sammelobjekten auf der Karte zu markieren. Benutzt den Taschendiebstahl möglichst oft im Spielverlauf. Wenn ihr wollt, könnt ihr in den Optionen unter den Gameplay-Einstellungen auch den garantierten Taschendiebstahl einschalten, so dass dieser immer gelingt. Verkauft die Items vom Taschendiebstahl bei Händlern und kauft ihre Bestände an Stahlbarren, Leder und vor allem Bauteilen leer, wann immer diese wieder gefüllt sind. Für eine Trophäe müsst ihr alle Hilfsmittel maximal verbessern. Dafür benötigt ihr 1.460 Bauteile. Nutzt zudem die Gefallensmünzen der Händler, um einen dauerhaften Rabatt von bis zu 30 % bei allen Händlern freizuschalten.

, solltet ihr im Spielverlauf auf folgende Dinge achten: Für die Platin müsst ihr fast alles im Spiel machen und sämtliche Regionen zu 100 % abschließen. Ihr müsst nur eine der zwölf Rätsel in AC Mirage lösen, es reicht für die anderen aus, nur die jeweilige Schatzkarte einzusammeln.

Ihr müsst nur eine der zwölf Rätsel in AC Mirage lösen, es reicht für die anderen aus, nur die jeweilige Schatzkarte einzusammeln. Es gibt keine Autopop-Funktion der Trophäen zwischen der PS4- und PS5-Version des Spiels. Euer Cloud-Save der einen oder anderen Version schaltet euch nicht automatisch die Trophäen erneut frei.

Im Folgenden listen wir euch alle Trophäen und Erfolge von Assassin's Creed Mirage mit den Freischaltbedingungen auf. Zudem findet ihr bei einzelnen Achievements weitere Guides, die euch die Freischaltung erleichtern sollen.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptquest frei.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptquest frei.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptquest frei.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptquest frei.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptquest frei.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptquest frei.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptquest frei.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptquest frei.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptquest frei.

Hierfür müsst ihr alle Fertigkeitspunkte im Spielverlauf erhalten. Ihr bekommt sie auf folgende Arten:

Schließt die Story ab.

Schließt alle Geschichten von Bagdad ab. Jede Geschichte gibt euch einen Fertigkeitspunkt.

Sammelt alle verlorenen Bücher ein. Jedes Buch gibt euch einen Fertigkeitspunkt.

Schließt die Aufträge in den Bruderschaftshäusern ab. Manche von ihnen belohnen euch mit 2 Fertigkeitspunkten.

Verbessert ein Schwert oder einen Dolch vollständig bei einem der Schmiede (Gekreuzte Schwertersymbole auf der Karte).

Verbessert eine Rüstung vollständig bei einer der Schneidereien (Nähnadelsymbole auf der Karte).

Farben für Monturen erhaltet ihr als Belohnung für Rätsel oder ihr kauft sie bei Händlern. Drückt dann im Inventar bei einem ausgerüsteten Outfit, für das ihr eine Farbe besitzt, die Viereck/X-Taste und wählt es aus, um die Trophäe freizuschalten.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptquest frei.

Manche Truhen im Spielverlauf lassen sich nur mit Gefallensmünzen öffnen, die ihr schnell durch Taschendiebstahl bekommen könnt. Öffnet eine solche Truhe für die Trophäe.

Elixiere sind eure Heiltränke, von denen ihr maximal 3 Stück auf einmal tragen könnt. Diese Trophäe solltet ihr ganz natürlich im Spielverlauf erhalten.

Insgesamt gibt es 21 Aussichtspunkte in Bagdad und Umgebung. Sie werden euch mit einem Adlersymbol auf der Karte markiert, wenn ihr euch nur ansatzweise in der Nähe befindet. Ihr könnt sie nicht übersehen. Sie dienen auch als Schnellreisepunkte, erklimmt sie also möglichst früh im Spiel, um die Karte aufzudecken. Den letzten Aussichtspunkt im Zentrum der runden Stadt könnt ihr erst am Schluss der Story erreichen.

Ruft euren Adler und fokussiert mit ihm Wachen, um sie zu markieren. Macht dies 100-mal für die Trophäe.

Hierfür müsst ihr alle Sammelobjekte/Aktivitäten in allen fünf Regionen des Spiels einsammeln bzw. abschließen. In der runden Stadt könnt ihr später auch einen Kartenhändler finden, der euch Karten mit Position von Ausrüstungstruhen, verlorenen Büchern etc. verkauft.

Fraktionsaufträge werden im Verlauf der Story am Anschlagbrett in Bruderschaftshäusern freigeschaltet. Schließt zehn von ihnen ab.

Gehören zu den Aktivitäten in jeder Region. Ihr müsst für Platin alle abschließen, nicht nur eine.

Gehören zu den Aktivitäten in jeder Region. In der Region Wildnis gibt es noch ein zweites verlorenes Buch, das nicht wie die anderen markiert wird. Es befindet sich in der Ruine am östlichsten Punkt der Karte unter einem sprengbaren Boden.

Hierfür müsst ihr eins der zwölf Rätsel in AC Mirage lösen. Im verlinkten Guide zeigen wir euch alle Lösungen.

Sprecht mit Banu Musa in einem der Bruderschaftshäuser und verbessert alle eure Werkezeuge bis zum Maximum. Dafür werdet ihr viele Ressourcen benötigen, die ihr am besten bei Händlern kauft, da sich ihr Warenbestand regelmäßig wieder auffüllt. Öffnet auch möglichst jede Truhe im Spiel, an der ihr vorbeikommt, um schnell die nötigen Bauteile, Stahlbaren und Leder zu erhalten.

Begeht Taschendiebstahl mindestens 50-mal. Drückt dafür die Dreieck/Y-Taste in der Nähe von NPCs mit Beuteln an der Hüfte. Eure Assassinensicht hebt die Beutel übrigens auch hervor.

Verpassbare Trophäe!

Diese Trophäe funktioniert nur bei feindlichen Wachen, was sie verpassbar macht. Im Spielverlauf habt ihr während den Storymissionen nur eine begrenzte Anzahl an Wachen, von denen ihr Schlüssel für verschlossene Truhen oder Türen stibitzen könnt. Nach der Story gibt es keine Wachen mit Schlüsseln mehr im freien Spiel. Stellt also sicher, dass ihr während der Story eine Wache mit Schlüssel durch einen Blaspfeil einschlafen lasst und stehlt ihr dann den Schlüssel.

Gehören zu den Aktivitäten in jeder Region. Klaut die Artefakte per Taschendiebstahl von den markierten Personen und bringt sie zurück zu Darwis. Es gibt hierfür auch einen eigenen Eintrag im Nachforschungsmenü.

Die Beschreibung ist fehlerhaft, die Geldwährung im Spiel heißt Dirham. Ihr müsst für die Trophäe 2007 Dirham auf einmal besitzen. Spart also erstmal diesen Betrag an, bevor ihr Geld für Ressourcen ausgebt.

Setzt euch auf Bänke und lasst 5-mal die Zeit vergehen.

Bezahlt Musiker 5-mal mit Gefallensmünzen, um diese Trophäe zu erhalten. Sie werden mit Notensymbolen auf der Karte markiert.

Bezahlt Söldner 5-mal mit Gefallensmünzen, um diese Trophäe zu erhalten. Sie werden mit Schwertsymbolen auf der Karte markiert.

Bezahlt Händler 5-mal mit Gefallensmünzen, um diese Trophäe zu erhalten. Sie werden mit Menschensymbolen auf der Karte markiert.

Diese Trophäe funktioniert nur, wenn ihr aus Händlergruppen heraus Wachen tötet. Dafür müsst ihr sie mit Gefallensmünzen bezahlen, damit sie sich in Bewegung setzen. Sie werden mit Menschensymbolen auf der Karte markiert. Wiederholt dies 10-mal für den Erfolg.

Tötet 10 Wachen, während ihr in Heuballen und Blätterhaufen versteckt seid oder auf Bänken sitzt. Pfeift zur Not mit der rechten Richtungstaste, um sie zu euch zu locken.

Shakiriyya tauchen nur auf, wenn ihr den höchsten Fahndungslevel erreicht habt. Sie tragen Masken und sind äußerst starke Kämpfer. Werft ihnen am besten eine Rauchbombe vor die Füße und erledigt sie dann mit einem Attentat von hinten.

Die großen Wachen tragen oft ein Horn am unteren Rücken. Diese werden auch gelb hervorgehoben, wenn ihr eure Assassinensicht benutzt. Zerstört ein solches Horn mit einem gezielten Wurf eurer Wurfmesser, um die Trophäe freizuschalten.

Tötet Wachen, bis ihr den höchsten Fahndungslevel erreicht habt (Gekreuzte Schwerter). Überlebt dann 10 Minuten für die Trophäe. Reißt während dieser Zeit keine Steckbriefe von den Wänden und bezahlt auch keine Munadi, um euren Fahndungslevel loszuwerden. Tötet darüber hinaus keine Shakiriyya, da dies auch den Level reduziert.

Tötet Wachen, bis ihr den höchsten Fahndungslevel erreicht habt (Gekreuzte Schwerter) und reißt dann drei Steckbriefe von den Wänden ab, um euren Fahndungslevel komplett loszuwerden. Achtet auf euren Kompass am oberen Bildrand. Steckbriefe in der Nähe werden euch hier angezeigt.

Munadi werden mit einem zerrissenen Steckbrief-Symbol auf der Karte markiert. Bezahlt sie 3-mal mit Gefallensmünzen, um euren Fahndungslevel loszuwerden.

Hierfür müsst ihr zunächst die Fertigkeiten „Attentäter-Konzentration: Erweiterung 1“ und „Attentäter-Konzentration: Erweiterung 2“ im Schatten-Fertigkeitenbaum freischalten, um fünf Konszentrationsbalken zu bekommen. Sobald dieser voll ist, tötet 5 Wachen mit einer Attentäter-Konzentration.

Greift eine Wache an und weicht ihren Angriffen für 10 Minuten aus, um die Trophäe zu erhalten.

Drückt die Dreieck/Y-Taste in der Nähe von Gerüsten, um sie zum Einsturz zu bringen. Wiederholt dies 20-mal für die Trophäe.

So sehen Gerüste aus (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaltet heimlich 10 Wachen hintereinander aus, ohne zwischendurch entdeckt zu werden.

Tragt getötete Wachen zu Heuballen und werft sie hinein. Alternativ könnt ihr auch aus einem Heuballen heraus Wachen eliminieren, damit Basim sie automatisch darin versteckt.

