Assassin's Creed Mirage: Finde, was ich stahl! Rätsellösung mit Video

Das Rätsel „Finde, was ich stahl!“ in AC Mirage gibt euch nicht viele Hinweise auf den Fundort des Schatzes. An dieser Stelle zeigen wir euch die Lösung für dieses Rätsel im Video und den Schatz-Fundort auf der Karte.

Die Lösung für das Rätsel „Finde, was ich stahl!“ seht ihr schnell und kompakt im folgenden Video:

Assassin's Creed Mirage: Fundort für den Schatz "Finde, was ich stahl!"

auf YouTube

Fundort von „Finde, was ich stahl!“

Dieses Rätsel findet ihr in Form einer Schriftrolle am westlichen Rand der Region Harbiya. Nördlich vom Gefängnis könnt ihr es am Flussufer unter einer Plane finden und einsammeln.

An dieser Stelle findet ihr das Rätsel „Finde, was ich stahl!“ (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Dieses Rätsel gibt euch folgenden Text als Hinweis auf den Schatz-Fundort:

Die Wachen kommen immer näher, also muss ich dies schnell schreiben. Ich habe bekommen, was ich wollte, genau wie ich sagte, doch nun ist meine Zeit um! Räche mich und finde, wofür ich mein Leben riskiert habe! Suche bei den Seifenkochern... und halte aus der Höhe nach bunten Stoffen Ausschau! Erinnere dich meines Mutes wegen an mich, nicht meines Schicksals wegen. Ich wünsche dir Glück!

Der wichtigste Hinweis ist hier der Vermerk über die Seifenkocher mit bunten Stoffen in der Nähe. Trotzdem gehört dieses Rätsel in AC Mirage zu den eher schwierigen. Im Folgenden Abschnitt zeigen wir euch den Fundort.

Rätsellösung und Schatz-Fundort

Um den Schatz zu finden, müsst ihr euch in den Seifenkocher-Bezirk ganz im Süden der Region Harbiyah begeben. Etwas südwestlich vom Schriftzug auf der Karte sind zwei große grüne und orange Tücher über den Weg gespannt. Mit eurem Adler könnt ihr sie leicht entdecken.

Neben den Tüchern befindet sich ein kleiner Pavillon mitten auf dem Platz. Genau darin werdet ihr den Schatz bergen können.

In diesem Pavillon im Seifenkocher-Bezirk liegt der Schatz (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Für das Finden des Schatzes erhaltet ihr als Belohnung übrigens die Monturenfarbe „Schwarz“ für die Zandsch-Montur des Aufbegehrens.

