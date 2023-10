Alan Wake 2: Alle Safe-Codes, Schloss-Kombinationen & Passwörter

In Alan Wake 2 müsst ihr regelmäßig Zahlenkombinationen für Schlösser heraufinden, Safe-Codes knacken oder Passwörter an Computern eingeben. Falls ihr keine Lust auf die Rätsel im Spiel habt, findet ihr an dieser Stelle eine Liste aller Schloss-Kombinationen und Passwörter.

In den folgenden Listen findet ihr alle wichtigen Codes und Passwörter für die Hauptgeschichte, Waffen und andere Nebenaktivitäten.

Codes & Passwörter in der Story

Tür-Codes im Talk-Show-Studio: 665 und 565

665 und 565 Computer-Passwort bei der Witchfinder's Station: 2547

2547 Safe-Code im Souvenirladen (Coffee World): 146

146 Türschloss-Kombination in der Kalevala Knights-Werkstatt: 2 Dreiecke, die eine senkrechte Raute bilden → 2 Dreiecke, die eine schräge Sanduhr bilden → 2 Dreiecke, die eine senkrechte Sanduhr bilden

2 Dreiecke, die eine senkrechte Raute bilden → 2 Dreiecke, die eine schräge Sanduhr bilden → 2 Dreiecke, die eine senkrechte Sanduhr bilden Computer-Passwort im Sicherheitsraum (Wellness Center): 170823

170823 Tür-Code für Oceanview Hotel: 2550

Schloss-Codes für Waffen

Abgesägte Schrotflinte im Warenhaus: 739

739 Armbrust im Kultversteck: 527

527 Pump-Action-Schrotflinte in Sheriff Tim Breakers Büro (Polizeiwache): 723

Schloss-Codes für Kultverstecke

Kultversteck bei der privaten Hütte (Cauldron Lake): 658

658 Kultversteck südlich vom Warenhaus (Cauldron Lake): 2 Dreiecke, die eine schräge Sanduhr bilden → 2 Dreiecke, die eine senkrechte Sanduhr bilden → 2 Dreiecke, die eine waagerechte Raute bilden

2 Dreiecke, die eine schräge Sanduhr bilden → 2 Dreiecke, die eine senkrechte Sanduhr bilden → 2 Dreiecke, die eine waagerechte Raute bilden Kultversteck mit Armbrust (Watery): 527

527 Kultversteck beim Riesenrad Slow Roaster (Watery): 147

147 Kultversteck beim Leuchtturm (Watery): 2 Dreiecke übereinander, die nach unten zeigen → 2 Dreiecke übereinander, die nach oben zeigen → 2 Dreiecke nebeneinander, die nach unten zeigen

2 Dreiecke übereinander, die nach unten zeigen → 2 Dreiecke übereinander, die nach oben zeigen → 2 Dreiecke nebeneinander, die nach unten zeigen Kultversteck südöstlich auf dem Steg in Downtown (Watery): 496

496 Kultversteck hinter der Kalevala Knights-Werkstatt (Watery): 542

542 Kultversteck auf der Pick-Up-Ladefläche in den Bunker Woods (Bright Falls): 177

177 Kultversteck südlich vom Wellness Center (Bright Falls): 2 Dreiecke, die eine waagerechte Raute bilden → 2 Dreiecke nebeneinander, die nach unten zeigen → 2 Dreiecke, die eine senkrechte Sanduhr bilden

2 Dreiecke, die eine waagerechte Raute bilden → 2 Dreiecke nebeneinander, die nach unten zeigen → 2 Dreiecke, die eine senkrechte Sanduhr bilden Kultversteck zwischen Polizeiwache und Oh Deer Diner (Bright Falls): 2 Dreiecke nebeneinander, die nach oben zeigen → 2 Dreiecke, die eine waagerechte Raute bilden → 2 Dreiecke übereinander, die nach oben zeigen

2 Dreiecke nebeneinander, die nach oben zeigen → 2 Dreiecke, die eine waagerechte Raute bilden → 2 Dreiecke übereinander, die nach oben zeigen Kultversteck bei der Harbor St. (Bright Falls): 697

697 Kultversteck in der Polizeiwache (Bright Falls): 146

