Alan Wake 2: Alle Waffen - Schrotflinte, Gewehr & Armbrust finden

In Alan Wake 2 könnt ihr für Saga und Alan verschiedene Waffen finden. Schrotflinte, Gewehr und Armbrust sind allerdings nur optional und leicht verpassbar. An dieser Stelle zeigen wir euch daher die Fundorte für alle Waffen.

Alan Wake 2 Facts

Alle Waffen in Alan Wake 2 finden

Insgesamt könnt ihr im Spielverlauf neun Waffen sammeln, wobei die doppelläufige Schrotflinte sogar 2-mal gefunden werden kann, eigentlich sind es also nur acht. Folgende Waffen werdet ihr dabei ganz automatisch bekommen:

Pistole: Startwaffe von Saga.

Startwaffe von Saga. Revolver: Erhaltet ihr automatisch während Alans Mission „Initiation 2: Casey“.

Erhaltet ihr automatisch während Alans Mission „Initiation 2: Casey“. Doppelläufige Schrotflinte: Müsst ihr mit Alan während der Mission „Return 4: Keine Chance“ aufnehmen.

Müsst ihr mit Alan während der Mission „Return 4: Keine Chance“ aufnehmen. Leuchtpistole: Erhaltet ihr automatisch während Alans Mission „Initiation 4: Wir singen“.

Alle anderen Waffen müsst ihr selber finden und wenn ihr mit „Vollständig vorhanden“ eine der Trophäen und Erfolge von Alan Wake 2 freischalten wollt, müsst ihr sie allesamt einsammeln. Im Folgenden beschreiben wir euch die Fundorte von Schrotflinte, Gewehr und Armbrust ganz genau.

Schrotflinte finden (Code)

Es gibt drei unterschiedliche Schrotflinten im Spiel.

Abgesägte Schrotflinte: Könnt ihr relativ zu Beginn mit Saga im Warenhaus vom Cauldron Lake finden. Der Code für das Schloss lautet 7-3-9.

Fundort der abgesägten Schrotflinte. Der Code lautet 7-3-9 (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Pump-Action-Schrotflinte: Könnt ihr während der späteren Mission „Return 6: Scratch“ mit Saga im Büro von Sheriff Tim Breaker in der Polizeiwache von Bright Falls finden. Der Code für das Schloss lautet 7-2-3.

Fundort der Pump-Action-Schrotflinte. Der Code lautet 7-2-3 (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Doppelläufige Schrotflinte: Eine zweite doppelläufige Schrotflinte könnt ihr mit Alan während der Mission „Initiation 5: Raum 665“ finden. Rechts vom Eingang zum Oceanview Hotel auf dem Dach gibt es eine Bar. Benutzt hier den Lichtwechsel, um hinter die Theke zu gelangen. Aktiviert den Lichtwechsel hinter der Bar dann noch einmal, damit der Waffenschrank samt Schrotflinte wieder erscheint.

An dieser Stelle könnt ihr den Lichtwechsel 2-mal einsetzen, um die Schrotflinte zu bekommen (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Gewehr finden (Türgriff)

Das Jagdgewehr bekommt ihr im Wellness Center com Pflegeheim Valhalla. Ihr kommt hier mit Saga während der Mission „Return 5: Old Gods“ vorbei. Dafür müsst ihr zunächst den Türgriff zur Werkstatt finden. Gebt den Code 1-7-0-8-2-3 am Computer im Sicherheitsraum ein lauft dann in den Personalraum und weiter in die kleine Empfangsbucht. Hier liegt der Türgriff in einer offenen Schublade. Nun könnt ihr die Werkstatt betreten und euch das Jagdgewehr aus dem Waffenschrank nehmen.

Fundort für den Türgriff, um zum Jagdgewehr zu gelangen (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Armbrust finden (Code)

Die Armbrust findet ihr in einem der Kultverstecke von Alan Wake 2. Genauer gesagt handelt es sich um die Kiste beim Schießstand auf dem östlichen Pfad in Watery. Der Code für die Kiste lautet 5-2-7.

In diesem Kultversteck findet ihr die Armbrust (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Dies sind alle Waffen im Spiel. Ihr könnt Sagas Waffen übrigens noch im Gedankenraum verbessern, dafür müsst ihr allerdings Lunchboxen finden, um Upgrade-Punkte zu erhalten. Alans Waffen verbessert ihr hingegen indirekt über das Finden der Worte der Macht.

Das Grusel-Quiz: Erkennst du diese Horror-Games an nur einem Screenshot?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.