Alan Wake 2: Schraubenzieher finden

Der Schraubenzieher gehört zu den wichtigsten Gegenständen in Alan Wake 2, da ihr damit viele Schlösser knacken könnt, um an mehr Ressourcen im Survival-Horrorspiel zu gelangen. An dieser Stelle zeigen wir euch den genauen Schraubenzieher-Fundort.

Fundort des Schraubenziehers

Den Schraubenzieher könnt ihr in Alan Wake 2 wie einen Dietrich benutzen und damit Schlösser knacken oder andere Bereiche öffnen, die weitere Beute oder andere Dinge beherbergen. Doch wo genau kann man den Schraubenzieher finden?

Es gibt keinen versteckten Ort, den ihr dafür aufsuchen müsst. Den Schraubenzieher werdet ihr automatisch während der Story-Missionen von Saga finden. Er befindet sich beim Percolator in Coffee World auf der Karte von Watery.

Den Schraubenzieher müsst ihr Rahmen der Story automatisch in Coffee World einsammeln (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Die Story erfordert es, dass ihr den Souvenirladen in Coffee World betretet, um den Schlüssel zum Trailerpark darin einzusammeln. Dieser ist mit einem Schloss versehen, den ihr nur mit einem Schraubenzieher aufbekommt. Folgt also einfach Sagas Story, dann werdet ihr den Schraubenzieher schnell bekommen.

Wo kann man den Schraubenzieher einsetzen?

Es gibt viele einfache Schlösser im Spiel, die ihr mit einem Schraubenzieher öffnen könnt. Merkt euch dabei vor allem folgende Orte:

Nordwestlich beim Cauldron Lake gibt es Behälter am Wegesrand, die ihr nur mit dem Schraubenzieher aufbekommt. Darin findet ihr einige Hilfsmittel.

Im Oh Deer Diner in Bright Falls könnt ihr einen der hinteren Räume mit dem Schraubenzieher öffnen.

Hinter dem Suomi-Saal in Watery gibt es einen Trailer mit einem der Kinderreime darin. Zugang erhaltet ihr nur mit Schraubenzieher.

Dies sind nur einige der Orte, wo ihr den Schraubenzieher einsetzen könnt, um weitere Beute und Loot zu erhalten. Der Schraubenzieher ist unzerstörbar und kann immer wieder benutzt werden. Ihr schaltet mit „Eine Lösung finden“ übrigens auch eine der Trophäen und Erfolge von Alan Wake 2 frei, nachdem ihr den Schraubenzieher gefunden habt.

