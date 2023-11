Alan Wake 2: Alle Hirschköpfe finden & Raum 108 in der Lodge öffnen

In der Elderwood Palace Lodge in Alan Wake 2 gibt es mit Zimmer 108 einen verschlossenen Raum, den ihr nur öffnen könnt, wenn ihr alle 12 Hirschköpfe mit Saga streichelt. An dieser Stelle zeigen wir euch die Fundorte der Hirschgeweihe und welche Beute euch am Ende erwartet.

Zimmer 108 in der Lodge öffnen

In der Lodge in Bright Falls könnt ihr am Ende des Gangs rechts neben dem Empfang das Zimmer 108 entdecken. Die Tür ist jedoch verschlossen. Ihr könnt diesen Raum aber betreten, doch wie ihr das anstellen sollt, verrät euch das Spiel leider nicht.

In Sagas Kapiteln ist es euch vielleicht schon aufgefallen, dass sie an unterschiedlichen Stellen mit Hirschgeweihen an der Wand interagieren kann. Es gibt insgesamt zwölf dieser Hirschköpfe, bei denen das möglich ist und wenn ihr das erledigt habt, öffnet sich Raum 108 in der Lodge.

Darin findet ihr sehr viele Container mit Beute, ansonsten gibt es aber leider nichts zu entdecken, außer viele weitere Hirschgeweihe an der Wand. Es lohnt sich also nur bedingt, so gibt es für diese Aufgabe auch keine entsprechenden Trophäen und Erfolge.

Fundorte aller 12 Hirschköpfe

Wollt ihr dennoch das Geheimnis um Zimmer 108 lüften, zeigen wir euch im Folgenden die Fundorte aller 12 Hirschköpfe in Bright Falls, Watery und beim Cauldron Lake.

Hirschgeweihe beim Cauldron Lake

Fundorte aller Hirschköpfe beim Cauldron Lake (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Im Wohnwagen südlich vom Warenhaus. Nach Betreten links am Ende des Wohnwagens. Im nordwestlichsten der Ferienhäuser. Ihr könnt diesen Bereich nur mit dem Bolzenschneider öffnen. Zudem müsst ihr erst den Kinderreim im Ferienhaus gegenüber lösen, denn erst danach öffnet sich die Tür zum Ferienhaus mit dem Hirschkopf. Über dem Kamin im Erdgeschoss in der Witchfinder's Station.

Hirschgeweihe in Watery

Fundorte aller Hirschköpfe in Watery (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Im Pausenraum des Suomi-Saals. Im ersten Trailer auf der linken Seite nach Betreten der Lighthouse-Wohnwagensiedlung. In der Ecke links hinten in der Kalevala Knights-Werkstatt. In einem der kleinen Nebenräume im Erdgeschoss der Ranger-Hütte.

Hirschgeweihe in Bright Falls

Fundorte aller Hirschköpfe und von Zimmer 108 in Bright Falls (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Im Lagerraum vom Oh Deer Diner rechts hinten. In der Lounge (Pausenraum) im ersten Stockwerk des Herrenhauses. In der Werkstatt im Wellness Center. Dies ist der Raum, wo ihr auch das Gewehr finden könnt. Im oberen Stockwerk der Ranger-Station direkt vor euch nach der Treppe. Im großen Zimmer der Lodge über dem Kamin.

Zimmer 108 öffnen: Habt ihr mit allen zwölf Hirschköpfen interagiert, begebt euch erneut zum Hirschkopf im großen Zimmer der Lodge (Nr. 5). Ihr hört dann einen Hirschruf und ein Hirsch taucht auf, den ihr bis zu Zimmer 108 folgen müsst (Am Ende des Gangs rechts vom Empfang). Dieser öffnet euch die Tür und ihr könnt nun endlich in den Raum hinein.

