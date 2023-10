Alan Wake 2: Alle Kinderreime und Puppen-Rätsel lösen

Kinderreime sind komplexe Puppen-Rätsel in Alan Wake 2, bei denen ihr einen Hinweistext richtig interpretieren und die Puppen an den richtigen Stellen platzieren müsst. Falls ihr dabei Probleme habt, findet ihr hier die Lösungen aller Reime und die Fundorte der Puppen.

Alle Kinderrätsel mit Puppen gelöst

Kinderreime werden euch mit rosa Melodie- und Mond-Symbolen auf der Karte markiert. Ihr findet dort immer einen Text auf dem Boden und ringsherum verschiedene Symbole. Je nach Hinweistext müsst ihr dann eine bis fünf Puppen auf den richtigen Symbolen platzieren, um das Rätsel zu lösen.

Achtet dabei immer auf Sagas Reaktion, sie wird einen Kommentar abgeben, wenn die Lösung falsch ist. Auf diese Weise bekommt ihr schon einmal direkt heraus, wie viele Puppen platziert werden müssen. Die Puppen findet ihr nach und nach im Spielverlauf in der Nähe weiterer Rätsel dieser Art. Manche Kinderrätsel benötigen beispielsweise Puppen, die ihr erst später finden könnt. Zudem benötigt ihr einen gewissen Story-Fortschritt oder Werkzeuge wie Schraubenzieher und Bolzenschneider, um spätere Rätsel zu erreichen.

Habt ihr ein Rätsel richtig gelöst, verzerrt sich der Bildschirm kurz und ein Ereignis wird in der Nähe ausgelöst. Zum Beispiel müsst ihr Gegner in der Nähe besiegen oder schwarzen Schattenspuren am Boden folgen. Auf diese Weise gelangt ihr zu euren Belohnungen in Form von Talismanen.

Insgesamt gibt es 17 Kinderreime sowie 13 Puppen und wenn ihr alle Trophäen und Erfolge von Alan Wake 2 freischalten wollt, müsst ihr alle finden, da euch dies die Achievements „Realitätsverschiebung“ und „Ich werde euch finden“ freischaltet.

Kinderreime & Puppen beim Cauldron Lake

Kinderreime und Puppen beim Cauldron Lake (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Krähenpuppe: Auf dem Tisch beim westlichen Aussichtspunkt Kinderreim-Lösung (Westlicher Aussichtspunkt): Krähenpuppe auf Sonne (Belohnung: Hammer-Talisman/Eine Krähe legt ihn auf dem Picknicktisch vor euch ab) Heldenpuppe & Wolfspuppe: Im oberen Stockwerk der Witchfinder's Station rechts im Kinderzimmer. Die Heldenpuppe liegt auf dem Boden und die Wolfspuppe auf einem Karton rechts davon. Kinderreim-Lösung (Vor der Witchfinder's Station): Heldenpuppe auf Schiff - Wolfspuppe auf Baum (Belohnung: Kaffeetasse-Talisman/Liegt im Kinderlaufstall im oberen Stockwerk der Witchfinder's Station) Kinderreim-Lösung (Private Hütte): Krähenpuppe auf Küken - Heldenpuppe auf Herz - Wolfspuppe auf Haus (Belohnung: Kalevala Knights-Talisman/Liegt nördlich des Reims im Waldstück am Boden, achtet auf die Wölfe im Gebiet) Kinderreim-Lösung (Ferienhäuser): Monsterpuppe auf Küken - Krähenpuppe auf Auge - Heldenpuppe auf Schmuck (Belohnung: Kaffeetasse-Talisman/In der Hütte gegenüber, ein Gegner bricht die zuvor verschlossene Tür auf, wenn ihr euch nähert) Vaterpuppe: Liegt in einem Metallkoffer in der Hütte gegenüber nach Lösung von Kinderreim Nr. 6. Hinweis: Liegt hier nur, wenn dies euer letztes gelöstes Rätsel war. Der Metallkoffer spawnt je nach Standort eures letzten gelösten Rätsels an anderen Orten. Kinderreim-Lösung (In der Witchfinder's Station): Mutterpuppe auf Herz - Heldenpuppe auf Sonne - Kinderpuppe auf Küken - Betrügerpuppe auf Welle - Vaterpuppe auf Auge

Wichtiger Hinweis: Kinderreim Nr. 8 in der Witchfinder's Station wird erst freigeschaltet, wenn ihr zuvor alle anderen 16 Reime gelöst habt. In der Station wird euch der Hinweistext hier per Funk immer wieder vorgelesen. Habt ihr die Puppen richtig platziert, interagiert mit dem Funkgerät im Erdgeschoss. Am Ende erhaltet ihr als Belohnung einen vierten Ausrüstungsplatz für Talismane.

Kinderreime & Puppen in Watery

Kinderreime und Puppen in Watery (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Hirschpuppe & Elchpuppe: In der Sackgasse beim östlichen Pfad. Kinderreim-Lösung (Östlicher Pfad): Elchpuppe auf Baum (Belohnung: Kaffeetasse-Talisman/Auf dem Weg zurück bei der Elch-Statue, passt auf neu gespawnte Feinde auf) Kinderreim-Lösung (Funkturm): Hirschpuppe auf Haus (Belohnung: Hirsch-Talisman/Beim Hirschkadaver nahe dem Funkturm, passt auf die zwei Wölfe auf) Betrügerpuppe, Weiser-alter-Mann-Puppe & Mutterpuppe: Vor dem Eingang zum Leuchtturm. Kinderreim-Lösung (Leuchtturm): Weiser-alter-Mann-Puppe auf Auge - Betrügerpuppe auf Welle (Belohnung: Lighthouse-Talisman/Folgt den Spuren bis hinunter zur Brücke nach Watery, rechts davon liegt der Talisman auf einem Felsen im Wasser) Bärenpuppe & Kinderpuppe: Südlich in der Lighthouse-Wohnwagensiedlung. Die Bärenpuppe liegt auf der Werkbank (Fish-Clean) und die Kinderpuppe auf der linken Sitzbank beim Zugang zum Steg. Kinderreim-Lösung (Wohnwagensiedlung beim Steg): Weiser-alter-Mann-Puppe auf Welle - Bärenpuppe auf Bonbon (Belohnung: Coffee World-Marke-Talisman/Folgt der Fisch-Spur bis zur Fish-Clean-Werkbank, wo der Talisman liegt, passt auf die Feinde in der Umgebung auf) Jungfrauenpuppe & Monsterpuppe: Im oberen Stockwerk der Ranger-Hütte auf der Kommode rechts neben dem Ehebett. Kinderreim-Lösung (Ranger-Hütte): Jungfrauenpuppe auf Baum - Bärenpuppe auf Herz (Belohnung: FBC-Talisman/Auf dem Ehebett im oberen Stockwerk der Ranger-Hütte) Kinderreim-Lösung (Latte Lagoon): Hirschpuppe auf Schiff - Betrügerpuppe auf Schmuck - Elchpuppe auf Welle (Belohnung: Mr. Drippy-Talisman/Kommt auf einem der kleinen Boote ans Ufer getrieben) Kinderreim-Lösung (Downtown-Trailer): Jungfrauenpuppe auf Haus - Betrügerpuppe auf Schmuck (Belohnung: Kaffeetasse-Talisman/Im Briefkasten vor dem Eingang zum Trailer) Kinderreim-Lösung (In einem Trailer der Wohnwagensiedlung): Weiser-alter-Mann-Puppe auf Auge - Hirschpuppe auf Herz (Belohnung: Hirschfest-Talisman/Liegt auf einer Kommode im selben Trailer, passt auf den gespawnten Feind auf)

Kinderreime in Bright Falls

Kinderreime in Bright Falls (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Kinderreim-Lösung (Bunker Woods): Mutterpuppe auf Haus - Kinderpuppe auf Baum (Belohnung: Laternen-Talisman/Lauft den Weg zurück und euch wird ein Wolf angreifen, dort liegt auch der Talisman am Boden) Kinderreim-Lösung (Ranger-Station): Kinderpuppe auf Haus - Monsterpuppe auf Bonbon (Belohnung: Kaffeetasse-Talisman/Folgt den Schritten und öffnet erst die Haustür und dann das Badezimmer, bevor ihr euch den Talisman vom Bett holen könnt) Kinderreim-Lösung (Strand): Monsterpuppe auf Welle - Kinderpuppe auf Schmuck - Mutterpuppe auf Schiff (Belohnung: Pflegeheim Valhalla-Talisman/Beim umgekippten Boot nahe dem Rätsel, achtet auf die zwei starken Feinde, die aus dem Schilf kommen) Kinderreim-Lösung (Billies Bootswerft): Mutterpuppe auf Welle - Monsterpuppe auf Schiff (Belohnung: Anker-Talisman/Folgt der Spur zum Zentrum von Billies Bootswerft und besiegt alle Feinde, am Boden liegt der Talisman)

