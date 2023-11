Alan Wake 2: Alle Lunchboxen finden

In Alan Wake 2 könnt ihr 21 Lunchboxen finden, die Manuskript-Fragmente enthalten, mit denen ihr eure Waffen verbessern könnt. An dieser Stelle zeigen wir euch die Fundorte aller Lunchboxen in Bright Falls, Watery und Cauldron Lake.

Fundorte aller Lunchboxen in Alan Wake 2

Die Lunchboxen könnt ihr nur in Sagas Kapiteln finden. Sie enthalten Manuskript-Fragmente in unterschiedlicher Anzahl. Im Gedankenraum von Saga könnt ihr mit ihnen eure Waffen verbessern. Beachtet dabei, dass es nicht genug Fragmente gibt, um alle Waffen in Alan Wake 2 maximal zu verbessern, ihr müsst euch also für eure Favoriten entscheiden.

Um mit „Bei den Bäumen versteckt“ eine der Trophäen und Erfolge von Alan Wake 2 freizuschalten, müsst ihr neben allen Kultverstecken auch alle 21 Lunchboxen finden. Im Folgenden zeigen wir euch auf Karten die genauen Fundorte der Lunchboxen in Bright Falls, Watery und beim Cauldron Lake.

Lunchboxen beim Cauldron Lake

Alle Lunchboxen beim Cauldron Lake (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Links der Witch's Hut. Östlich hinter der Witchfinder's Station. Bei der Flussenge nördlich der Witch's Hut. In der Sackgasse nördlich vom Warenhaus. In der Sackgasse südwestlich vom Warenhaus. Hinter der FBC-Station. Beim nördlichen Picknickplatz. In einem der Ferienhäuser. Ihr benötigt den Bolzenschneider, um den Bereich betreten zu können.

Lunchboxen in Watery

Alle Lunchboxen in Watery (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Hinter dem Funkturm am nördlichsten Punkt der Karte. Auf der Anhöhe rechts der Ranger-Hütte. In dem Kaffeekannen-Häuschen rechts beim Haupteingang nach Coffee World. Hinter der Hütte mit dem Pausenraum nach dem Leuchtturm. In der nordwestlichen Ecke der Lighthouse-Wohnwagensiedlung. Nördlich hinter der Kalevala Knights-Werkstatt.

Lunchboxen in Bright Falls

Alle Lunchboxen in Bright Falls (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Ganz im Osten der Karte innerhalb vom Park. Auf einer Anhöhe in den westlichen Bunker Woods. Nördlich der Ranger-Station. Direkt nach Betreten des Herrenhauses im ersten Zimmer auf der rechten Seite. Im Waldabschnitt westlich vom Wellness Center. Ab hier benötigt ihr den Bolzenschneider, um die restlichen Lunchboxen zu erreichen. Am Strand östlich der Ranger-Hütte. Südwestlich vor Billies Bootswerft.

