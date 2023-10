Alan Wake 2: Bolzenschneider finden

Der Bolzenschneider ist ein wichtiges Werkzeug in Alan Wake 2 und ermöglicht euch den Zugang zu versperrten Bereichen. Doch wo kann man den Bolzenschneider finden? An dieser Stelle zeigen wir euch den genauen Fundort für diesen wichtigen Gegenstand.

Fundort des Bolzenschneiders

Schon früh im Spiel werdet ihr auf verschlossene Bereiche stoßen, die ihr nur mit einem Bolzenschneider öffnen könnt. Diese Orte solltet ihr euch zunächst einmal merken, denn den Bolzenschneider bekommt ihr erst relativ spät in Alan Wake 2.

Ihr erhaltet den Bolzenschneider ganz automatisch im Verlauf der Story-Missionen von Saga. Genauer gesagt müsst ihr so lange spielen, bis ihr zum Pflegeheim Valhalla kommt. Hier öffnet ihr einen weiteren Übergang und darin werdet ihr den Bolzenschneider in einem Schrank finden. Ihr müsst ihn an euch nehmen, damit es weiter geht. Er ist also nicht verpassbar.

Den Bolzenschneider findet ihr automatisch im Übergang beim Valhalla Pflegeheim (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wo kann man den Bolzenschneider einsetzen?

Mit dem Bolzenschneider im Gepäck könnt ihr anschließend alle restlichen Bereiche in Bright Falls, Watery und Cauldron Lake öffnen und zugänglich machen. Merkt euch hier folgende Orte:

Das Tor, das südlich aus dem Valhalla Pflegeheim hinausführt.

Die Tür zwischen Billies Bootswerft und der Elderwood Palace Lodge in Bright Falls.

Links vom Oh Deer Diner gibt es eine Tür, die zu einem Kultversteck führt.

Den Bereich mit den Ferienhäusern östlich beim Cauldron Lake könnt ihr dank Bolzenschneider nun auch endlich betreten.

Der Hinterhof der Kalevala Knights-Werkstatt im Westen von Watery. Ihr findet hier ein weiteres Kultversteck.

Ein Trailer in der Lighthouse-Wohnwagensiedlung südwestlich in Watery. Darin findet ihr einen der Kinderreime.

Der Bolzenschneider ist unzerstörbar und kann endlos eingesetzt werden. Als Waffe könnt ihr ihn aber nicht benutzen. Durch das Finden des Bolzenschneiders schaltet ihr mit „Abkürzung“ übrigens auch eine der Trophäen und Erfolge von Alan Wake 2 frei.

