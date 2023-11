Alan Wake 2: Alle Worte der Macht finden

Worte der Macht sind Upgrades in Alan Wake 2, mit denen ihr die Waffen und andere Fähigkeiten von Alan in seinen Kapiteln verbessern könnt. Da diese teilweise gut versteckt sind, zeigen wir euch an dieser Stelle die Fundorte aller Worte der Macht.

Fundorte aller Worte der Macht

Um die Worte der Macht in Alans Kapiteln zu finden, solltet ihr regelmäßig eure Taschenlampe benutzen und die Umgebung zu beleuchten. Befindet sich ein Wort in der Nähe, werden gelb leuchtende Pfeile euch den Weg zu ihnen weisen. Die Worte der Macht selbst leuchten ebenfalls neongelb und stellen ein kreisrundes Symbol aus Wortzeilen dar (siehe Bild oben).

Jedes Wort der Macht gehört zu einer von sieben Kategorien und gibt euch einen Upgrade-Punkt für eine von drei Verbesserungen in dieser Kategorie. Mit manchen könnt ihr eure Waffen verbessern, die Wirkung der Taschenlampe stärken oder gar mehr Inventarplatz freischalten.

Ihr habt bis zum Ende der Mission „Initiation 8: Zanes Film“ Zeit, um eventuell verpasste Worte der Macht nachzuholen. Ihr könnt dann immer noch in vorherige Bereiche zurückkehren. Beachtet, dass ihr die Symbole immer aus einem bestimmten Winkel anleuchten und die Position halten müsst, bevor sie freigeschaltet werden. Wenn es nicht klappt, müsst ihr euch also neu positionieren.

Um mit „Verkünde seine Worte“ eine der Trophäen und Erfolge freizuschalten, müsst ihr übrigens nur eine der 27 Worte der Macht freischalten, der Rest ist optional. Als Hilfe beim Aufspüren hilft euch übrigens Sheriff Tim Breaker in den Pausenräumen des dunkeln Orts. Achtet auf sein Summen, um ihn zu finden. In seiner Nähe könnt ihr Karten finden, die euch die Position von Worten der Macht mit Fragezeichen markieren.

Worte der Macht im dunklen Ort

Alle Worte der Macht im dunklen Ort (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wort der Besserung Wort der Wirkung Wort der Wirkung Wort der Lampe Wort des Krieges Wort der Pistole

Worte der Macht in der U-Bahn

Alle Worte der Macht in der U-Bahn (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wort der Pistole Wort der Hilfe Wort der Lampe Wort des Krieges Wort der Wirkung Wort der Besserung Wort der Lampe Wort der Pistole Wort der Wirkung Wort der Besserung

Worte der Macht auf dem Weg zum Oceanview Hotel

Alle Worte der Macht auf dem Weg zum Oceanview Hotel (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wort der Hilfe Wort der Hilfe Wort der Lampe Wort der Pistole

Worte der Macht im Oceanview Hotel

Alle Worte der Macht im Oceanview Hotel (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wort des Krieges Wort des Krieges Wort der Dinge

Worte der Macht im Poet's Cinema

Alle Worte der Macht im Poet's Cinema (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wort der Besserung Wort der Wirkung Wort der Dinge Wort der Lampe

