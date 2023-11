Alan Wake 2: Trophäen-Leitfaden für alle Erfolge & Platin

Mit Alan Wake 2 könnt ihr euch auf eine realtiv leichte Jagd nach Trophäen und Erfolgen freuen. Es gibt nur zwei verpassbare Achievements und der Rest ist relativ leicht, sofern ihr unserem Trophäen-Leitfaden für die Platin und 1.000 Gamerscore folgt.

Alan Wake 2 Facts

Trophäen-Leitfaden für die Platin in Alan Wake 2

In Alan Wake 2 könnt ihr insgesamt 66 Erfolge (1.000 Gamerscore) bzw. 67 Trophäen (1x Platin, 1x Silber, 65x Bronze) freischalten.

Leitfaden & Roadmap für 100 % in Alan Wake 2

Ihr werdet ca. 20 - 30 Stunden benötigen, um alle Trophäen freizuschalten.

- benötigen, um alle Trophäen freizuschalten. Es gibt zwei verpassbare Trophäen („Die Koskela-Brüder“ und „Die Spur des Schriftstellers“) . Beachtet die zusätzlichen Hinweise bei den entsprechenden Erfolgen weiter unten.

. Beachtet die zusätzlichen Hinweise bei den entsprechenden Erfolgen weiter unten. Der Schwierigkeitsgrad hat keinen Einfluss auf die Erfolge. Ihr könnt alle Trophäen auch auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad freischalten.

Ihr könnt alle Trophäen auch auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad freischalten. Ihr könnt im Spielverlauf zwischen den Kapiteln von Saga und Alan wechseln und ihre Missionen in beliebiger Reihenfolge abschließen. Ihr könnt hier aber nichts verpassen und müsst letztendlich alle Kapitel jedes Charakters spielen.

Es gibt nach der Ende der Story keine Kapitelauswahl und auch kein freies Spiel , um frühere Orte erneut zu besuchen.

, um frühere Orte erneut zu besuchen. In Saga Andersons Kapiteln werdet ihr am Ende der Mission „Return 6: Scratch“ einen Hinweisemeldung über den „Point of No Return“ erhalten. Bis hierhin könnt ihr noch Verpasstes von Saga nachholen. In Alan Wakes Kapiteln gibt es eine solche Meldung hingegen nicht. Sein „Point of No Return“ ist am Ende der Mission „Initiation 8: Zanes Film“. Achtet vor allem darauf seine verpassbaren Videos für die Trophäe „Die Spur des Schriftstellers“ einzusammeln. Ansonsten könnt ihr in Alans Kapiteln nicht wirklich etwas verpassen. Ihr müsst beispielsweise nur eines seiner 27 Worte der Macht finden. Der Großteil der Trophäen spielt sich in Sagas Kapiteln ab.

erhalten. Bis hierhin könnt ihr noch Verpasstes von Saga nachholen. In Alan Wakes Kapiteln gibt es eine solche Meldung hingegen nicht. Sein „Point of No Return“ ist am Ende der Mission „Initiation 8: Zanes Film“. Achtet vor allem darauf seine verpassbaren Videos für die Trophäe „Die Spur des Schriftstellers“ einzusammeln. Ansonsten könnt ihr in Alans Kapiteln nicht wirklich etwas verpassen. Ihr müsst beispielsweise nur eines seiner 27 Worte der Macht finden. Der Großteil der Trophäen spielt sich in Sagas Kapiteln ab. Euch stehen nur drei manuelle Spielstände zur Verfügung. Nutzt diese in regelmäßigen Abständen, auf jeden Fall aber vor den Point of No Returns in Sagas und Alans Kapiteln.

zur Verfügung. Nutzt diese in regelmäßigen Abständen, auf jeden Fall aber vor den Point of No Returns in Sagas und Alans Kapiteln. Versucht während des Spielens schon möglichst viel einzusammeln und Nebenaktivitäten abzuschließen, so spart ihr euch später unnötige Laufwege.

Im Folgenden listen wir euch alle Trophäen und Erfolge von Alan Wake 2 mit ihren Freischaltbedingungen auf. Zudem findet ihr bei einzelnen Achievements weitere Guides, die euch die Freischaltung erleichtern sollen.

Wenn ihr eine Leuchtfackel im Inventar habt, während euch ein Feind im Griff hat, bekommt ihr die Einblendung, die R2/RT-Taste zu drücken. Macht dies, um die Fackel zu zünden und euch so aus dem Griff zu befreien.

Drückt die L1/LB-Taste im letzten Moment, bevor euch der Schlag eines Besessenen treffen würde, um die Trophäe freizuschalten. Das Zeitfenster ist hier sehr gering und es scheint besser bei Wölfen oder den größeren Besessenen-Feinden zu funktionieren.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptmission frei. Es gibt Unmengen dieser Seiten im Spiel, für die Platin braucht ihr aber nur eine einzige einzusammeln.

Benutzt eine Leuchtfackel aus dem Inventar oder der Schnellauswahl heraus, wenn ihr in der Nähe von Besessenen seid.

Die Fundorte aller Kultverstecke in Alan Wake 2 zeigen wir euch im verlinkten Guide.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptmission frei. Wo ihr den Schraubenzieher finden könnt, lest ihr auch im verlinkten Guide.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptmission frei. Wo ihr den Bolzenschneider finden könnt, lest ihr auch im verlinkten Guide.

Dunkelheitsrisse sind die rot leuchtenden Schwachpunkte im Brustbereich der Besessenen. Diese werden sichtbar, nachdem ihr ihren Dunkelheitsschild mit der Taschenlampe beseitigt habt. Schießt auf einen solchen Schwachpunkt und zerstört ihn für die Trophäe.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptmission frei.

Die Fundorte und Lösungen aller Kinderreime in Alan Wake 2 zeigen wir euch im verlinkten Guide.

VERPASSBARE TROPHÄE!

Hierfür müsst ihr in Sagas Kapiteln sechs verschiedene Werbungen auf Fernsehern in der Spielwelt anschauen. Dabei reicht es schon aus, sich in der Nähe zu befinden, wenn der Fernseher angeht. Ihr bekommt dann links unten eine Einblendung mit einer Videokassette der entsprechenden Werbung und der Fortschritt für die Trophäe wird gezählt. Im Gedankenraum könnt ihr beim Fernseher auch sehen, welche der Werbungen ihr bereits freigeschaltet habt.

Die Fundorte der sechs Werbespots sehen wie folgt aus:

Adventure Tours: Im Angestelltenraum der Polizeiwache in Bright Falls. Ihr habt Zeit bis zum Ende der Mission „Return 3: Mädchen vom Ort“ Zeit, euch hierher zu begeben, danach gibt es keine Möglichkeit mehr.

Im Angestelltenraum der Polizeiwache in Bright Falls. Ihr habt Zeit bis zum Ende der Mission „Return 3: Mädchen vom Ort“ Zeit, euch hierher zu begeben, danach gibt es keine Möglichkeit mehr. Coffee World: In der Lobby der Elderwood Palace Lodge in Bright Falls. Könnt ihr nicht verpassen, da ihr hier mehrmals vorbeilaufen müsst.

In der Lobby der Elderwood Palace Lodge in Bright Falls. Könnt ihr nicht verpassen, da ihr hier mehrmals vorbeilaufen müsst. Ahma Beer: Im Oh Deer Diner in Bright Falls. Kann alternativ später im Suomi-Saal in Watery oder in der Lodge freigeschaltet werden.

Im Oh Deer Diner in Bright Falls. Kann alternativ später im Suomi-Saal in Watery oder in der Lodge freigeschaltet werden. Parade Floats: Im ersten Wohnwagen auf der linken Seite, wenn ihr die Lighthouse-Wohnwagensiedlung in Watery betretet.

Im ersten Wohnwagen auf der linken Seite, wenn ihr die Lighthouse-Wohnwagensiedlung in Watery betretet. Bright Falls Blend: Im Gemeinschaftsraum vom Pflegeheim Valhalla in Bright Falls. Dies ist das zweite Zimmer auf der rechten Seite, wenn ihr durch den Haupteingang das Erdgeschoss betretet.

Im Gemeinschaftsraum vom Pflegeheim Valhalla in Bright Falls. Dies ist das zweite Zimmer auf der rechten Seite, wenn ihr durch den Haupteingang das Erdgeschoss betretet. Return Review: Fast am Ende des Spiels während der Mission „Return 8: Hirschfest“. Betretet mit Alan rechts das Oh Deer Diner in Bright Falls. Links hinten wird die Werbung abgespielt.

VERPASSBARE TROPHÄE!

Hierfür müsst ihr in Alans Kapiteln alle acht Videos der Reise des Schriftstellers auf Fernsehern im dunklen Ort anschauen. Der Zähler im Spiel zeigt zwar an, dass es neun Videos sind, nach acht Videos wird der Erfolg aber schon freigeschaltet. Es reicht aus, sich in der Nähe zu befinden, wenn der Fernseher angeht. Ihr bekommt dann links unten eine Einblendung mit einer Videokassette des entsprechenden Videos und der Fortschritt für die Trophäe wird gezählt. Im Autorenraum könnt ihr beim Fernseher auch sehen, welche der Videos ihr bereits freigeschaltet habt.

Die Fundorte der acht Videos sehen wie folgt aus:

The Dark Place: Wird automatisch am Ende der Mission „Initiation 1: Spätabends“ freigeschaltet.

Wird automatisch am Ende der Mission „Initiation 1: Spätabends“ freigeschaltet. Writing: Könnt ihr während der Mission „Initiation 1: Spätabends“ auf den Fenstern in den Schaufenstern westlich der Caldera-Station bei der Ocean Avenue freischalten. Wird alternativ automatisch am Ende der Mission „Initiation 2: Casey“ freigeschaltet.

Könnt ihr während der Mission „Initiation 1: Spätabends“ auf den Fenstern in den Schaufenstern westlich der Caldera-Station bei der Ocean Avenue freischalten. Wird alternativ automatisch am Ende der Mission „Initiation 2: Casey“ freigeschaltet. Murder Sites: Wird automatisch während der Mission „Initiation 2: Casey“ freigeschaltet.

Wird automatisch während der Mission „Initiation 2: Casey“ freigeschaltet. The Dark Presence: Könnt ihr während der Mission „Initiation 4: Wir singen“ auf den Fenstern in den Schaufenstern westlich der Caldera-Station bei der Ocean Avenue freischalten. Ihr habt bis Ende der Mission „Initiation 5: Raum 665“ Zeit für dieses Video.

Könnt ihr während der Mission „Initiation 4: Wir singen“ auf den Fenstern in den Schaufenstern westlich der Caldera-Station bei der Ocean Avenue freischalten. Ihr habt bis Ende der Mission „Initiation 5: Raum 665“ Zeit für dieses Video. Visions: Befindet sich in Raum 101 vom Oceanview Hotel während der Mission „Initiation 5: Raum 665“. Den Schlüssel für das Zimmer findet ihr im Pausenraum des Ballsaals.

Befindet sich in Raum 101 vom Oceanview Hotel während der Mission „Initiation 5: Raum 665“. Den Schlüssel für das Zimmer findet ihr im Pausenraum des Ballsaals. Drowning: Nehmt während der Mission „Initiation 7: Masken“ die Fotos von Alice aus dem Schuhkarton, bevor ihr mit dem Fernseher am Ende des Kapitels interagiert.

Nehmt während der Mission „Initiation 7: Masken“ die Fotos von Alice aus dem Schuhkarton, bevor ihr mit dem Fernseher am Ende des Kapitels interagiert. Stop Writing: Während der Mission „Initaition 8: Zanes Film“ im Pausenraum des Poet's Cinema rechts neben dem Getränkestand.

Während der Mission „Initaition 8: Zanes Film“ im Pausenraum des Poet's Cinema rechts neben dem Getränkestand. Initiation: Am Ende der Mission „Initaition 8: Zanes Film“ müsst ihr die Kinoleinwand betreten und findet euch in einer Endlosschleife wieder. Während der dritten Wiederholung findet ihr dieses Video in Raum mit dem EXIT-Schild.

Wo ihr die abgesägte Schrotflinte finden könnt, seht ihr im verlinkten Guide.

Wo ihr das Jagdgewehr finden könnt, seht ihr im verlinkten Guide.

Wo ihr das Armbrust finden könnt, seht ihr im verlinkten Guide.

Wo ihr die Pump-Action-Schrotflinte finden könnt, seht ihr im verlinkten Guide.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptmission frei.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptmission frei.

Wo ihr die doppelläufige Schrotflinte finden könnt, seht ihr im verlinkten Guide.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptmission frei.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptmission frei.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptmission frei.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptmission frei.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptmission frei.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptmission frei.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptmission frei.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptmission frei.

Besessenen-Werfer können ihre Position blitzschnell wechseln und bewerfen euch aus der Ferne mit Äxten. Wenn ein solcher Feinde gerade zum Sprint ansetzt, richtet die Taschenlampe per RB/R1-Taste auf ihn, um ihn zu unterbrechen und die Trophäe freizuschalten.

Siehe Trophäe „Herrlich“.

Waffen könnt ihr mit Manuskript-Fragmenten im Gedankenraum von Saga verbessern. Diese erhaltet ihr durch das Finden von Lunchboxen. Es gibt nicht genug Fragmente, um alle Waffen zu upgraden, konzentriert euch daher zunächst darauf nur eine Waffe vollständig für die Trophäe zu verbessern.

Worte der Macht kommen nur in Alans Kapiteln vor. Dabei handelt es sich um die spralförmigen Symbole, die durch eure Taschenlampe sichtbar werden. Scheint diese eine Zeit lang an, um ein Upgrade für Alan freizuschalten. Insgesamt gibt es 27 Worte der Macht, für die Trophäe und Platin müsst ihr nur eines entdecken.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptmission frei.

Im Spielverlauf könnt ihr mit Saga vier und mit Alan zwei Inventar-Upgrades finden. Eines reicht für die Trophäe aus. In einem der Kultverstecke befindet sich ebenfalls ein Upgrade für das Inventar, die ihr sowieso für Platin alle öffnen müsst.

Die Fundorte aller Puppen zeigen wir euch im verlinkten Guide.

Werft mit Saga einen der Propantanks, die ihr häufig finden könnt, einem Feind vor die Füße und schießt darauf, um ihn durch die Explosion zu besiegen.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptmission frei.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptmission frei.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptmission frei.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptmission frei.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptmission frei.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptmission frei.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptmission frei.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptmission frei.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptmission frei.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptmission frei.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptmission frei.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptmission frei.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptmission frei.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptmission frei.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptmission frei.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptmission frei.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptmission frei.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptmission frei.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptmission frei.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptmission frei.

Die Fundorte aller Waffen zeigen wir euch im verlinkten Guide.

Die Fundorte und Lösungen aller Kinderreime zeigen wir euch im verlinkten Guide.

Die Fundorte aller Kultverstecke in Alan Wake 2 zeigen wir euch im verlinkten Guide.

Durch Coffee World in Watery kommt ihr automatisch während der Kapitel von Saga vorbei. Schießt hier auf die große Figur von Mr. Drippy (überdimensionale Kaffeekanne) oder die anderen Kartonschnitte von Figuren, um die Trophäe freizuschalten.

Platziert drei Talismane in den verfügbaren Ausrüstungsslots von Saga.

Alle Talismane erhaltet ihr automatisch, wenn ihr alle Kinderreime abschließt und die Trophäe „Die schönen Dinge des Lebens“ (siehe weiter unten) freischaltet.

Im Spielverlauf erhaltet ihr insgesamt fünf Kaffeetasse-Talismane durch den Abschluss der Kinderreime. Rüstet einen dieser Talismane aus und lasst euch dann von einem Feind besiegen, um die Trophäe freizuschalten.

Bürgermeister Setter ist ein Hund, den ihr im Suomi-Saal in Downtown Watery auf der Bühne finden könnt. Er wird dort aber erst nach dem Überfall der Kultisten auf die Lodge spawnen. Streichelt ihn dann mit Saga, um die Trophäe freizuschalten.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptmission frei.

Das Grusel-Quiz: Erkennst du diese Horror-Games an nur einem Screenshot?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.