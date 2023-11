Wenn ihr Alan Wake 2 liebt, solltet ihr diese zwei Horror-Serien sofort anschauen

Mit den Nominierungen der diesjährigen Game Awards steht es fest: Alan Wake 2 gehört zu den besten Spielen des Jahres, auch wenn noch nicht klar ist, ob es wirklich den GOTY-Awards gewinnt. Fakt ist, dass Alan Wake 2 weltweit die Spieler begeistert – und ich kann euch zwei Serien nennen, die ganz ähnliche Vibes haben.

Alan Wake 2 Facts

Alan Wake 2 hat sich von Videospielen und Filmen sowie Serien inspirieren lassen

Es ist offensichtlich, dass Alan Wake 2 sich nicht nur von mehreren Kultserien inspirieren lässt, sondern auch von einigen erfolgreichen Videospielen. Das Inventar des Spiels erinnert etwa sehr stark an die letzten Spiele der Resident-Evil-Reihe. Gaming-Inspirationen waren außerdem Silent Hill und die außergewöhnlichen Spiele von Daniel Mullins: Pony Island und Inscryption (Quelle: IGN).

In Bezug auf TV-Serien steht natürlich Twin Peaks ganz oben auf der Liste der Inspirationen; aber das ist so offensichtlich, dass ich in diesem Artikel nicht weiter darauf eingehen möchte. Außerdem hat der Narrative Designer von Alan Wake 2 noch die Filme Das Schweigen der Lämmer und Sieben als große Inspiration für den verrückten Plot von Alan Wake 2 genannt (Quelle: IGN).

Neben all diesen fantastischen Werken gibt es aber noch zwei weitere Krimi-Horror-Serien, die ich euch ans Herz legen möchte. Wenn euch Alan Wake 2 begeistert und ihr mehr davon wollt, so solltet ihr euch die meisterhafte Serie Hannibal anschauen und gleich danach noch True Detective.

Die Hannibal-Vibes in Alan Wake 2 sind allgegenwärtig

Ich gebe es zu: Die NBC-Serie Hannibal von Showrunner Bryan Fuller ist die absolut beste Serie, die ich je gesehen habe. Also ja, ich bin ein Fan. Und als ich in den letzten Wochen Alan Wake 2 erlebt habe, musste ich immer wieder an Hannibal denken – einfach, weil die ganze Atmosphäre und Bildgestaltung so ähnlich sind.

Hannibal ist aber nichts für schwache Nerven. Die Horror-Serie ist bekannt für ihre extreme Brutalität – und gleichsam auch für ihre außergewöhnlich künstlerische Bildgestaltung sowie für den bitterbösen, spannenden Plot. Ihr begleitet in 3 Staffeln den FBI-Helfer Will Graham, der sich durch seine extreme Empathie-Fähigkeit in Serienkiller hineinversetzen kann. Ihm zur Seite steht Hannibal Lecter, der ihm „hilft“, mit den extremen Folgen seiner Gabe zurechtzukommen. Hannibal verfolgt aber womöglich auch eigene Ziele.

Schaut in den Trailer zur ersten Staffel von Hannibal:

Hannibal - Trailer Staffel 1 Deutsch

Hannibal zeigt weniger Übernatürliches als Alan Wake 2 und gleitet dafür sehr viel tiefer in das Genre des Psycho-Horrors hinein. Falls ihr es aber liebt, an einem komplexen Plot zu rätseln, so solltet ihr mit Hannibal glücklich werden. Streamen könnt ihr Hannibal auf Apple TV (Link zur Serie) oder ihr kauft es euch auf Amazon.

Die erste Staffel von True Detective ist dunkel und albtraumhaft – wie Alan Wake 2

Obwohl True Detective eigentlich nicht als Horror-Serie bezeichnet wird, gleitet die erste Staffel doch in albtraumhafte Abgründe und bedient sich am Weird-Horror-Genre. Hier erwartet euch also kein Action-Spektakel, sondern ein bizarrer Mordfall in Louisiana, welcher die zwei Kommissare mit in den Abgrund zu ziehen scheint. Unter anderem wurde True Detective auch von David Lynchs Twin Peaks inspiriert.

True Detective - Trailer Staffel 1 Deutsch

Allerdings wird von den Fans zumeist nur die erste Staffel empfohlen – alle weiteren Staffeln kommen scheinbar nicht mehr an die Meisterhaftigkeit des Anfangs heran.

Die erste Staffel von True Detective ist 2014 erschienen. Die Serie kann momentan über Wow (Link zur Serie) gestreamt oder über Amazon gekauft werden.