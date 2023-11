„Cache cache trappe trappe“: Was bedeutet das & wer ist der Junge?

Vor allem bei Memes hört und liest man immer wieder Ausdrücke, die man nicht unbedingt versteht. Bei TikTok geht seit November 2023 ein Video viral, bei dem ein kleiner Junge ein Spiel namens „Cache cache trap trap“ erwähnt. Worum handelt es sich dabei?

In aufgegriffenen Videos, Kommentaren und an anderen Stellen wird das Spiel auch „kash kash trap trap“, „kasch kasch trab trab“ oder „trap“ geschrieben. Die korrekte Schreibweise ist aber „cache cache trappe trappe“. Es handelt sich um ein Ausdruck aus der französischen Sprache.

Was ist „Cache cache trappe trappe“?

„Cache cache trappe trappe“ ist ein französischer Ausdruck für ein Versteckspiel. „Cacher“ bedeutet auf Deutsch „verstecken“, „trappe“ ist die Kurzform von „attrape“, das sich von „attraper“ für „fangen“ ableitet. Der Junge in dem Video spielt mit seinen Freunden also gerne „Verstecken und Fangen“.

In dem Original-Video wird ein kleiner Junge gefragt, was er in Frankreich macht. Seine Antwort lautet „Ja, ich spiele dort mit meinen Freunden cache cache trappe trappe und Trampolin“. Der kurze Clip wurde Ende Oktober bei TikTok hochgeladen und innerhalb von 2 Wochen mehr als 10 Millionen Mal angesehen. Das Original könnt ihr hier ansehen:

Der Beitrag ist bereits einige Jahre alt. Er stammt von dem inzwischen 20-jährigen Maximilian Janisch. Janisch macht sein Doktorat in Mathematik an der Universität in Zürich, Schweiz. Er ist der jüngste Doktorand des Landes.

Der Junge hinter „Cache cache trappe trappe“

Janisch gilt als hochbegabt und zeichnete sich bereits in seinen Kinderjahren durch seinen hohen Intelligenzquotienten aus. Er wurde unter anderem im Alter von 8 Jahren für den Besuch des Gymnasiums zugelassen und war 2015 im Alter von 12 Jahren der jüngste Student in Frankreich im 2. Studienjahr (Quelle: SRF). In den vergangenen Jahren erschienen verschiedene Dokumentationen über Janisch, unter anderem im SRF 1 und bei 3sat (in der Mediathek ansehen).

In seinem TikTok-Kanal gibt es nur die zwei Videos mit dem Originalbeitrag und der Erklärung zu „Cache cache trappe trappe“. Bei YouTube findet man weitere Videos aus jungen Jahren mit vielen mathematischen Erklärungen.

