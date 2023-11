„Normale Brakka“: Was bedeutet das Jugendwort?

In sozialen Medien liest und hört man ständig neue Begriffe. Seit Mitte 2023 kann euch vor allem bei TikTok, aber auch bei Instagram, X oder Facebook der Ausdruck „normale Brakka“ begegnen. Was bedeutet das?

In Deutschland wurde 2023 der Begriff „goofy“ zum Jugendwort des Jahres gewählt. In Österreich steht die Wahl noch aus. Dort ist „normale Brakka“ einer der Kandidaten bei der Wahl. Was heißt das?

Das bedeutet „normale Brakka“ bei TikTok und Co.

Seinen Ursprung hat der Ausdruck „normale Brakka“ als Kultwort bei TikTok. Dort ist es vor allem durch einen niederländisch-stämmigen Creator bekannt geworden, der die Form seiner Hose in einem Video erläutert. Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

„Brakka“ kann auch alleinstehend verwendet werden. Dann bedeutet es „Hose“.

Im Video sagt er zudem noch „a neffo“ (auch „enefo“, „a niffo“, „aneffow“ oder ähnlich geschrieben). Dabei handelt es sich um einen Slang-Begriff, der so viel wie „Bruder“, „Bro“, „Neffe“ oder „Cousin“ im umgangssprachlichen Sinne bedeutet. Es leitet sich vom niederländischen Wort für „Neffe“, „neef“ ab.

„Normale Brakka“ und „a niffo“

In den sozialen Medien wird „Brakka“ oft auch alleinstehend verwendet. Meistens bezieht es sich auf irgendeine Form von Hose, oft ist es aber auch nur ein lustig gemeintes Füllwort, das für alles stehen kann. Demnach werden also auch Personen und andere Dinge als Hosen als „Brakka“ bezeichnet werden. Einige Beispiele für die Verwendung des Slang-Begriffs in deutscher Sprache lest ihr bei Twitter:

Weitere Kandidaten bei der Wahl zum Wort des Jahres in Österreich sind „auf lock“, „Defluencer“, „delulu“, „NPC“, „rizz“ und „side eye“ sowie der Gewinner 2023 in Deutschland, „goofy“.

