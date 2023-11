„Unpopular Opinion“: Bedeutung auf Deutsch + Beispiele

Im Netz liest man immer wieder Ausdrücke, die man nicht auf Anhieb versteht. Bei Twitter/X, Instagram, TikTok und Co. leiten Verfasser ihre Beiträge manchmal mit dem Begriff „unpopular opinion“ ein. Was bedeutet das und warum benutzt man das?

„Unpopular Opinion“ stammt aus dem Englischen und bedeutet auf Deutsch übersetzt „unbeliebte Meinung“. Man drückt damit also eine Meinung aus, bei der man weiß, dass sie aneckt und für Gesprächsstoff sorgen könnte.

„Unpopular Opinion“: Bedeutung auf Deutsch

„Unpopular Opinions“ sind also in der Regel eigene Meinungen, bei der der Großteil anderer Nutzer eine komplett gegenteilige Ansicht hat. Die eigene Meinung ist also in der Gesellschaft eher unbeliebt. Das kann jeden Lebensbereich betreffen. Oft schreibt man „unpopular Opinion“ bei Twitter/X und Co., weil man schon auf den kontroversen Gehalt seiner Aussage hinweisen will und sich damit möglicherweise in einer Art rechtfertigen möchte oder aber eine Diskussion unter seinem Beitrag starten will.

Manchmal benutzt man es auch aus Kalkül, weil man zwar eigentlich eine eher unbeliebte Meinung kundgibt, im Grunde aber annimmt, dass sie von der Allgemeinheit akzeptiert wird. „Unpopular Opinion“ hat sich als ein beliebtes (populäres) Meme in der Online-Sprache etabliert.

Beispiele und Listen mit „unpopular Opinions“

Einige Beispiele für „unpopular Opinions“:

„Game of Thrones ist voll die miese Serie.“

„RB Leipzig ist der tollste Fußball-Verein Deutschlands.“

„Goldberg ist der beste Wrestler aller Zeiten.“

„‘Whiskey In The Jar‘ ist der beste Song von Metallica.“

„Unpopular Opinion“ bedeutet nicht, dass eine Meinung falsch sei oder auf falschen Fakten basiert. Es ist also keine Legitimierung, „Fake News“ zu posten, sondern einfach ein reines Mittel, um anderen seine Sichtweise mitzuteilen und von vornherein darauf hinzuweisen, dass man damit anecken könnte.

Eine Liste mit „unpopular Opinions“ ist in Foren und Online-Communitys ein beliebtes Mittel, um sich miteinander auszutauschen. Verschiedene solcher kontroversen Meinungsäußerungen lest ihr zum Beispiel in diesen Threads bei Reddit (allgemeine, deutsche Beiträge, Musik, Promis), in dem Wrestling-Forum Moonsault.de oder allgemein bei Twitter/X:

