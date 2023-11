Twitch-Star Pokimane in der Kritik: Neues Projekt ein großer Fake?

Influencerin Pokimane steht derzeit unter heftiger Kritik. Ihr wird vorgeworfen, mit ihrer Keksmarke Myna Snacks ein anderes Produkt kopiert zu haben.

Twitch-Star Pokimane soll beliebtes Supermarkt-Produkt nachgeahmt haben

Imane Anys, besser bekannt als Pokimane, wurde als Streamerin auf der Plattform Twitch bekannt. Inzwischen nennt sie außerdem einen Podcast ihr Eigen und erstellt zusätzlich Inhalte für andere Plattformen. In den Schlagzeilen ist sie derzeit allerdings aufgrund ihrer Marke Myna Snacks beziehungsweise ihrer sogenannten Midnight Mini Cookies, die sie laut eigenen Angaben zwei Jahre gemeinsam mit Mitbegründerin Darcey entwickelt hat, die wiederum mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Snackbranche haben soll.

Trotz der Beteuerungen von Myna Snacks, dass die Produktformulierung einzigartig wäre, sehen Internetnutzer auffällige Ähnlichkeiten zwischen den Midnight Mini Cookies und einem zuvor bei Costco erhältlichen Produkt. Kritiker äußern sogar die Befürchtung, dass Pokimane einfach eine neu gebrandete Version verkauft, da Vergleiche von Nährwertangaben und Zutaten bemerkenswerte Parallelen zwischen den beiden Produkten aufzeigen würden.

Wie reagiert Pokimane auf die Vorwürfe?

Natürlich dementiert die Influencerin diese Vorwürfe und betonte als Antwort darauf die besondere Ergänzung von Pilzpulver zur Anreicherung mit Vitamin D. Trotzdem erkennet sie wohl weitverbreitete Skepsis an und deutete über Myna Snacks an, in Zukunft eine umfassende Erklärung über die Entstehung der Kekse geben zu wollen. Vermutlich die richtige Entscheidung, denn aus Kommentaren kann man herauslesen, dass sich die Öffentlichkeit mehr Transparenz hinsichtlich des Entstehungsprozesses und der Ursprünge des Konzepts hinter den Pokimane-Keksen wünscht (Quellen: Instagram/Instagram).

