🍉Melonen-Emoji: Was bedeutet es bei Twitter/X & Co.?

Auf der Smartphone-Tastatur gibt es inzwischen unzählige Emojis. Darunter befinden sich auch viele bekannte Früchte und Obstsorten. Die Motive kann man mit ihrer eigentlichen Bedeutung verwenden, manchmal steckt aber mehr dahinter. Bei Twitter/X und Co. taucht immer häufiger das Melonen-Emoji (🍉) auf. Man sieht es vor allem im Benutzernamen einiger Teilnehmer in den sozialen Netzwerken.

Das Melonen-Emoji kann verschiedene Bedeutungen haben. Manche nutzen es bloß, weil sie die Obstsorte so lecker finden, oft hat das Zeichen aber auch eine tiefere Bedeutung. Je nach Nutzer und Kontext kann sich die Bedeutung sogar stark unterscheiden, Es besteht also eine Verwechslungsgefahr beim Melonen-Emoji.

Bedeutung des Melonen-Emojis 🍉

Seit dem Ende des Jahres 2022 ist das Melonen-Emoji ein Symbol für den russischen Abzug aus der Stadt Cherson. Nach dem Rückzug der russischen Truppen feierte die ukrainische Armee mit der Wassermelone als Siegessymbol. Damals waren viele Videos und Beiträge mit Soldaten und einer Wassermelone in der Hand zu sehen. Die Region um Cherson ist ein bekanntes Anbaugebiet für Wassermelonen, die ukrainische Armee feierte die Rückeroberung der Gebietshauptstadt daher mit der Frucht als Siegeszeichen. Für die Ukraine sind Wassermelonen ein wichtiges und ertragreiches Exportprodukt (Quelle: WDR.de). Ein Beispiel für die Nutzung in diesem Kontext:

🍉Das könnte es auch bedeuten

Ende 2023 wird das Melonen-Emoji hingegen verstärkt von Nutzern aus einer ganz anderen Richtung verwendet. So setzen auch pro-palästinensische Anhänger das Symbol in ihren Nutzernamen bei Twitter/X und Co. oder verwenden das Symbol in Beiträgen. Auch die Region im Nahen Osten ist für seine Melonenerträge bekannt. Im Fall von Palästina kommt im Gegensatz zur Ukraine zudem hinzu, dass das Melonen-Emoji mit der grünweißen Innenschale, dem roten Fruchtfleisch und der grünen Hülle dieselben Farben hat wie die palästinensische Flagge. In der Folge des Sechstagekriegs im Jahr 1967 wurde das Zeigen der palästinensischen Flagge in manchen israelischen Gebieten untersagt, daher etablierte sich die Wassermelone als alternatives Symbol. In den vergangenen Monaten tauchten zudem immer wieder Beschwerden auf, wonach pro-palästinensische Beiträge bei Instagram, X und Co. weniger sichtbar ausgespielt oder sogar ganz entfernt würden. Mit dem Emoji will man bestimmte Wortfilter umgehen, um entsprechende Beiträge zu veröffentlichen (Quelle: Tagesschau.de). Mit ähnlichen Mitteln versucht man auch schlüpfrige Begriffe in den sozialen Netzwerken zu umgehen.

Wer also ein Melonen-Emoji in seinem Twitter/X-Profil oder anderen sozialen Medien verwendet, ist entweder Anhänger Palästinas, Ukraines oder einfach ein Genießer der Frucht. Je nach Art des Gesprächs könnte es aber auch eine schlüpfrige Bedeutung geben, schließlich werden die weiblichen Brüste oft auch so bezeichnet (zum Thema: Das bedeutet das Pfirsich-Emoji im Chat).

