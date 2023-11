Character.ai: Chats mit Prominenten – so funktioniert es

Ihr wolltet schon immer einmal mit Darth Vader, Super Mario der Albert Einstein plaudern? Das Tool „Character.ai“ macht es zumindest zum Anschein möglich, dass ihr mit Prominenten aus allen Bereichen chatten könnt. Wie funktioniert Character.ai?

Character.ai kann kostenlos und ohne Anmeldung genutzt werden. Steuert dafür diese Seite an und sucht euch eine der virtuellen Promi-Persönlichkeiten aus, mit der ihr sprechen wollt. Um auf alle Charaktere zugreifen und längere Gespräche führen zu können, muss man sich kostenlos in dem Tool anmelden. Zusätzliche Features lassen sich in einem kostenpflichtigen Abonnement freischalten.

Wie funktioniert Character.ai?

Natürlich sprecht ihr hier nicht mit den echten Promis im Chat. Character.ai ist ein Chatbot, der mit Daten der verschiedenen Personen gefüttert ist. So soll ein detailgetreues Gespräch mit der gewählten Persönlichkeit gehalten werden. Ihr könnt dann zum Beispiel Cristiano Ronaldo fragen, ob er nicht beim FC Schalke 04 spielen möchte. So funktioniert es:

Ruft das Tool im Browser auf (weiter zu Character.ai). Sucht eine der verfügbaren Persönlichkeiten aus. Auf der Startseite werden einige populäre Partner für den KI-Chat vorgestellt, ihr könnt die Suche aber verfeinern, indem ihr eine bestimmte Kategorie ansteuert. Daneben könnt ihr auch die Suchfunktion nutzen, um gezielt nach bestimmten Charakteren zu suchen. Einmal ausgewählt, öffnet sich ein Chat-Fenster. Die ausgewählte Person stellt sich kurz vor, danach könnt ihr (mehr oder weniger) alles fragen, was ihr wollt. In der ausgewählten Rolle erhaltet ihr eine halbwegs passende Antwort und könnt das Gespräch so fortführen. Das Gespräch kann auch auf Deutsch geführt werden, wenn ihr die Eingaben in der Sprache macht. Nach circa 5 Nachrichten werdet ihr dazu aufgefordert, einen Account bei Character.ai zu erstellen.

Die Daten hinter den Chatbots sind nicht ganz aktuell. Der Cristano-Ronaldo-Bot denkt etwa, er spielt noch bei Juventus Turin und nicht in Suaid-Arabien (Bildquelle: Character,ai)

Ihr könnt die Chatbots auch auf Deutsch ansprechen. Trainiert wurde die KI aber mit englischen Datensätzen, sodass ihr in englischer Sprache bessere Antworten erhaltet.

Character.ai: Chatten mit Einstein & Co.

Hinter dem Tool stecken einige ehemalige Google-Entwickler. Mit einem kostenpflichtigen Upgrade kann man auf zusätzliche Funktionen zugreifen und zum Beispiel Gruppen-Chats mit mehreren Teilnehmern starten. Es können dann auch eigene Figuren erstellt werden (zum „Create“-Tool). Den eigenen Chatbot könnt ihr mit verschiedenen Informationen füttern. So gebt ihr an, wie sich der Chatbot verhalten soll, auf welcher Persönlichkeit er basiert und welche Antworten er zum Beispiel geben kann. Es kann auch ein eigener Avatar für den KI-Bot eingefügt werden. Die Entwickler stellen mit dem „Character Book“ einen umfangreichen Leitfaden zur Erstellung eigener Character.ai-Bots in englischer Sprache zur Verfügung (zum „Character Book“).

Das sollte man beachten

Wie bei allen KI-Tools gilt, dass man die Aussagen nicht zu ernst nehmen sollte und angebliche Fakten immer in anderen Quellen gegenprüfen sollte. Das Tool sollte keinesfalls dafür genutzt werden, Lebensratschläge oder Ähnliches zu erhalten. Psychologische Hilfe lässt sich dadurch nicht ersetzen und auch für die Hausaufgaben für die Schule oder Ähnliches sollte der Chatbot höchstens als Inspiration und nicht als Wissensquelle herhalten.

„Ab 18“-Gespräche sind bei Character.ai nicht vorgesehen und werden herausgefiltert. Wie an vielen Stellen im Netz gibt es auch bei Character.ai einige unpassende Optionen. So haben einige Nutzer Bots basierend auf problematischen und fragwürdigen Persönlichkeiten erstellt, etwa früheren Nazi-Politikern, die unkommentiert undemokratische oder anderweitig falsche Botschaften vermitteln. Kinder sollten Character.ai daher nur unter Beaufsichtigung Erwachsener nutzen.

