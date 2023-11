Character.ai auf Deutsch umstellen: So geht es

Bei „Character.ai“ könnt ihr mit KI-Formen von verschiedenen Berühmtheiten plaudern. So lässt sich zum Beispiel ein Eindruck davon bekommen, wie es wäre, mit Elon Musk, Super Mario oder Cristiano Ronaldo zu sprechen. Wie funktioniert Character.ai auf Deutsch?

Auf der Startseite des Dienstes wählt ihr aus, mit welchem KI-Prominenten ihr chatten wollt. Habt ihr euch für einen Bot entschieden, werdet ihr mit einer englischsprachigen Nachricht begrüßt. Eine einfache Option, um den Dienst auf Deutsch umzustellen, gibt es nicht. Dennoch müsst ihr nicht auf das KI-Tool verzichten, wenn ihr nicht unbedingt auf Englisch schreiben wollt.

Character.ai: Antworten auf Deutsch erhalten

Um das KI-Tool auf Deutsch zu nutzen, geht wie folgt vor:

Steuert Character.ai im Browser an. Sucht euch einen Prominenten aus, mit dessen KI-Version ihr schreiben wollt. Lasst euch nicht von einer englischen Beschreibung irritieren. Einmal ausgewählt, werdet ihr mit einer Nachricht auf Englisch begrüßt. Hier reicht es, wenn ihr euren Text in deutscher Sprache in das Feld tippt. Danach stellt sich die Chat-Sprache automatisch auf Deutsch um und ihr erhaltet alle folgenden Antworten in dieser Sprache. Natürlich könnt ihr jederzeit die Sprache wechseln. Der KI-Bot antwortet immer in der Sprache, in der ihr ihn ansprecht, sofern die Auswahl unterstützt wird.

Sprache bei Character.ai ändern

So könnt ihr ohne Umwege Character.ai auch auf Deutsch nutzen, wenn euch das besser liegt und ihr eure englischen Vokabeln nicht lange im Hinterkopf suchen wollt. Beachtet aber, dass das KI-Tool in englischer Sprache entwickelt worden und die Nutzung darauf ausgelegt ist. Es kann also sein, dass ihr nicht immer die besten Antworten auf Deutsch oder eine anderen Sprache erhaltet.

An anderer Stelle erfahrt ihr, ob man einen „Ab 18“-Modus in Character.ai freischalten kann.

