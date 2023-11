WhatsApp-Chef lässt nicht locker: Nutzer erwartet unangenehme Neuerung

Noch gibt es bei WhatsApp keine Werbung. Das könnte sich aber ändern, warnt Messenger-Chef Will Cathcart. Ob die beliebte App werbefrei bleibt, will er nicht bestätigen. Status-Updates und Kanäle könnten stattdessen in Zukunft mit Werbung versehen werden.

WhatsApp: Messenger könnte Werbung bekommen

Will Cathcart, der Chef von WhatsApp, hat in einem Interview angedeutet, dass Werbung weiterhin zu den Zukunftsplänen des Unternehmens gehört. Obwohl es schon eine Weile her ist, dass Meta das letzte Mal öffentlich über Werbung in WhatsApp gesprochen hat, scheint das Thema noch lange nicht vom Tisch zu sein.

In einem Interview mit der brasilianischen Publikation Folha De S.Paulo wurde Cathcart gefragt, ob WhatsApp kostenlos und werbefrei bleiben werde. Er bestätigte, dass es keine Werbung im Nachrichteneingang oder in der „allgemeinen Messaging-Erfahrung“ geben werde.

Eine generelle Werbefreiheit wollte er aber nicht versprechen. Ganz im Gegenteil: Cathcart erklärte, dass Werbung an verschiedenen Stellen in der App auftauchen könnte, unter anderem in der neuen Channel-Funktion und den Status-Updates, die ähnlich wie die Stories auf Instagram funktionieren.

Seit mindestens 2018 sucht die von Meta übernommene Messaging-App nach Möglichkeiten, Werbung zu integrieren, insbesondere in die Statusfunktion. Im Jahr 2020 gab es jedoch interne Bedenken, wie die auf Privatsphäre bedachten Nutzer auf Werbung reagieren würden. Dennoch blieben die Pläne für Werbung in der Statusfunktion bestehen, wie sich jetzt zeigt.

WhatsApp-Werbung: Chef ändert seine Meinung

Dass Cathcart sich offen für Werbung im Messenger zeigt, kommt etwas überraschend. Noch im September 2023 hatte er entsprechenden Berichte der Financial Times klar zurückgewiesen. Es gäbe keine Pläne, Werbung auf WhatsApp zu schalten (Quelle: Will Cathcart bei Twitter/X).

