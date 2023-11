YouTube: Neue Funktion verändert komplett, wie ihr Videos schaut

YouTube probiert aktuell einige neue Premium-Funktionen aus, die einem geschlossenen Kreis von Leuten präsentiert werden. Diese Funktionen sollen KI-gestützt sein und einige massive Neuerungen für den Videodienst bringen.

Worum ging’s nochmal? KI-Chat für YouTube-Videos

Premium-Mitglieder können in wenigen Wochen ein neues experimentelles Tool für YouTube-Videos ausprobieren. Dies soll eine Chat-Funktion beinhalten, in der man Fragen zum Video stellen kann. Die KI bedient sich dabei sowohl an der YouTube-Datenbank als auch dem restlichen Internet.

So soll es beispielsweise möglich sein, sich ähnlichen Content vorschlagen zu lassen oder auch explizite Fragen zum gerade ablaufenden Video zu stellen. Dies soll ohne Unterbrechung parallel zum Video geschehen. YouTube weist ebenfalls darauf hin, dass bei bestimmten Lernvideos dadurch auch weitere Informationen oder Quizze zur Verfügung gestellt werden können. (Quelle: YouTube)

Ordnung muss sein: Neue Sortierungen für den Kommentarbereich

Das zweite Feature wird in einem kleinen Rahmen registrierter Premium-Mitglieder zum Testen bereitgestellt. Dieses umfasst eine bessere Übersicht in den Kommentaren. So soll per KI erkannt werden, welche Diskussionen sich gleichen und daraus eine Gruppe erstellt werden, sodass der Video-Ersteller schneller erkennt, worüber seine Zuschauerschaft diskutiert und gegebenenfalls besser eingreifen kann. Dieses Feature wird vorerst bei ausgewählten englischsprachigen Videos mit großen Kommentarverläufen getestet.

Zwar erreicht man über YouTube.com/new auch in Deutschland die Benachrichtigung, als Premium-Mitglied bald neue Funktionen testen zu können, doch ist dieses Experiment laut Techcrunch ausschließlich US-amerikanischen Usern vorbehalten. Folgt man dem genannten YouTube-Link, findet man den Text „Es sind derzeit keine neuen Funktionen verfügbar“ vor. Inwiefern in zukünftigen Phasen dieses Projekt ausgeweitet wird, ehe es weltweit verfügbar gemacht wird, ist nicht bekannt.

