Sky bei Waipu.TV sehen: Das geht

Waipu.TV ist ein Streaming-Dienst, der euch viele Free- und Pay-TV-Sender online auf den Bildschirm bringt. Anfang November startet man eine Kooperation mit dem Pay-TV-Anbieter „Sky“, der unter anderem die Fußball-Bundesliga im Angebot hat. TV-Zuschauer bekommen so über Waipu.TV Zugang zum Sky-Programm.

Die Kooperation soll schrittweise ausgebaut werden. Zum Start findet der Sky-Streaming-Dienst „WOW“ den Weg in den App-Store auf den Waipu.tv-4K-Streaming-Stick (mehr zum Stick bei Waipu.TV). So kann man die Inhalte aus einem WOW-Abonnement über das Streaming-Gerät des Online-Dienstes verfolgen (Pakete bei WOW ansehen). Zukünftig soll es zudem Kombi-Angebote geben, bei denen man den Zugang zu Waipu.TV und Sky-Inhalten günstiger bekommen soll.

Waipu.TV & Sky: Kombi-Angebote ab 2024

Der Waipu.TV-Stick kostet einmalig 59,99 Euro. Alternativ kann man derzeit auch die Perfect-Plus-Option mit Stick für 15,99 Euro buchen (bei Waipu.TV ansehen).

Langfristig soll das komplette WOW-Programm in einer Waipu.TV-Option angeboten werden. Der Start für eine entsprechende Aktion ist für 2024 angekündigt. Ein Preis ist noch nicht bekannt. Das „Perfect Plus“-Abo von Waipu.TV bietet über 250 TV-Sender und kostet 12,99 Euro monatlich.

Bereits jetzt soll es über den Streaming-Stick von Waipu.TV einen vergünstigten Zugang zur Serien-Option von WOW geben (Serien-Inhalte bei WOW ansehen). In den ersten drei Monaten kann man das Abonnement für 3 Euro monatlich buchen. Der Normalpreis liegt bei 7,99 Euro im Monat. Im Serienangebot des Sky-Streaming-Dienstes sind unter anderem Highlights wie „House of the Dragon“, „Rick an Morty“ und „Westworld“ abrufbar. Das gibt es im kostenlosen Waipu.TV-Paket.

Mit Waipu.TV Sky-Programme & mehr online sehen

Bei Waipu.TV gibt es neben der Kooperation mit Sky weitere Kombi-Angebote. Sport-Fans bekommen den Zugang zum TV-Streaming-Dienst gemeinsam mit dem DAZN-Abo günstiger. Film- und Serien-Fans können zudem eine Kombi-Option mit Netflix buchen. Mit weiteren potenziellen Partnern soll man sich im Gespräch befinden.

Bundesliga-Fans, die die Samstagsspiele im Stream sehen wollen, bezahlen aktuell für das Live-Sport-Abonnement bei WOW 24,99 Euro monatlich. Möglicherweise gibt es dafür im nächsten Jahr eine Kombi-Option mit Waipu.TV, um zusätzlich auf TV-Sender wie RTL, ProSieben und Co. im Stream zugreifen zu können.

