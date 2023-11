Spotify-Alternativen: Die besten Musik-Streamingdienste im Überblick

Spotify hat sich ganz klar als DER Musik-Streamingdienst etabliert – aber warum eigentlich? Wir stellen euch die Spotify-Alternativen, ihre Vorteile und grundlegenden Features hier vor.

Spotify ist 2007 gestartet und konnte bereits viele ehemalige Nebenbuhler wie Simfy, Rara, Grooveshark und Wimp im Streamingmarkt überleben. Bei unserer Übersicht konzentrieren wir uns auf die Dienste, die in Deutschland verfügbar sind und eine echte Alternative darstellen.

Die Spotify-Alternativen sollten somit ein Abo bieten, mit dem ihr eine große Auswahl an Songs jederzeit On-Demand und ohne Werbeunterbrechungen anhören könnt. Anbieter und Apps, die lineare Online-Radiosender zusammenfassen sowie Streamingdienste, die nur ein bestimmtes Genre oder ausschließlich Musik von Independent-Künstlern bieten, werden hier somit nicht behandelt.

Amazon Music Unlimited ist eine durchaus interessante Alternative – gerade für Prime-Mitglieder. Das Abo kostet Prime-Mitglieder 9,99 Euro im Monat und 10,99 Euro im Monat für Kunden ohne Prime-Mitgliedschaft (bei Amazon ansehen).

Das Unlimited-Abo bietet über 100 Millionen Songs in CD-Qualität, 7 Millionen davon auch in verlustfreier Studioqualität – dadurch ist der Musik-Streamingdienst von Amazon gerade für Personen mit guten Kopfhörer, höherwertigem Audio-Equipment und HiFi-Anlagen interessant.

Darüber hinaus bietet das Abo auch Hörspiele und -bücher, eine komplett werbefreie Wiedergabe und die Offline-Wiedergabe.

Für viele Musikfans war der „iTunes Store“ die erste Anlaufstelle, um legal digitale Musikstücke zu erwerben. Mit Apple Music sind die Kalifornier 2015 auch endlich auf den Streaming-Zug aufgesprungen. Das reguläre Abo kostet dabei 10,99 Euro im Monat und bietet euch 100 Millionen Songs, die ihr gemeinsam mit den in eurer iTunes-Mediathek erworbenen Stücken auf allen gängigen Geräten abspielen könnt (bei Apple ansehen).

Apple Music verzichtet auf Werbung, lässt euch die Musik auch offline hören und bietet euch neben der Musik auch Originalsendungen, Konzerte, Radioshows und andere exklusive Inhalte. Wer sich auch für Apples Video-Streamingdienst „TV+“ interessiert, kann die beiden Dienste mit weiteren Vorteilen auch für 19,95 Euro pro Monat im Kombo-Paket „Apple One“ abonnieren.