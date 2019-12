Der Prime-Versand ist nicht nur günstiger, sondern auch schneller – mit Zustellung am Werktag nach dem Versand (bei Langstrecken: zwei Werktage). Alle anderen zahlen für den Premium-Versand 4,99 Euro pro Lieferung (nicht mehr pro Bestellung: Eine Bestellung kann aus mehreren Lieferungen bestehen!). Auch für die noch schnelleren Zustellungen gibt es bessere Konditionen. Tipp: Same-Day (Evening-Express) für eine Zustellung am Versandtag zwischen 18 und 21 Uhr kostenlos ab einem Bestellwert von 20 Euro auswählen. Ohne Prime kostet das 9,99 Euro pro Bestellung. Damit kann man sich also richtig große Vorteile verschaffen, wenn man das denn auch gebrauchen kann.