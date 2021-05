Mit Amazon Music HD (ehemals Unlimited) startete der Online-Riese Ende 2016 ein ernsthaftes Konkurrenzprodukt zu Spotify. Für die volle Auswahl der über 75 Millionen Songs müsst ihr jedoch bereit sein, ein Abo abzuschließen. Prime-Kunden bekommen den Streaming-Dienst vergünstigt. Wir haben die verschiedenen Amazon-Music-Abos und deren Kosten für euch hier auf GIGA zusammengefasst.

Amazon Music Unlimited Facts

Prime-Kunden können jederzeit auf die 2 Millionen Songs der Musikbibliothek von „Amazon Music Prime“ zugreifen. Mittlerweile gibt es mit „Amazon Music Free“ sogar eine kostenfreie Option, die aber eher einem Online-Radio gleicht. Beide Angebote können aber nicht mit der Konkurrenz von Spotify, Apple Music, Deezer & Co. mithalten. Hier tritt das Abo „Amazon Music HD“ (ehemals Unlimited) in Aktion, bei dem über 75 Millionen Songs in CD-Qualität (7 Millionen davon auch in verlustfreier Studioqualität) gestreamt werden können.

Direkt zu Amazon Music HD

Kosten & Abos des Musik-Streamingdienstes

Bisher war „Amazon Music HD“ ein Zusatz für alle „Unlimited“-Nutzer, die ihre Musik auch in HiFi-Qualität streamen möchte. Ab sofort können aber auch alle „Unlimited“-Hörer ohne Aufpreis auf die Vorteile des „HD“-Abos zugreifen. Somit ergibt sich nun folgende Kosten und Funktionsunterschiede zwischen „Amazon Music Prime“ und „Amazon Music HD“:

Amazon Music Prime

Amazon Music HD/Unlimited Songs Über 2 Millionen Über 75 Millionen Qualität bis 320 kb/s HD: bis 850 kb/s, 16-Bit, 44,1 kHz

UHD: bis 3730 kb/s, 24-Bit, 192 kHz Features Offline & ohne Werbung nutzbar Unterstützte Geräte Android (ab 2014), iOS 11, Windows, Mac (ab 2013), Echo-Geräte, Fire-Tablets, Fire-TV, Audio-System (Denon, Sonos, Bose, Onkyo und weitere) Fußballübertragung Bundesliga, 2. Bundesliga, DFB-Pokal & UEFA Champions League (Spiele der deutschen Mannschaft) Preis In Prime enthalten: (7,99 Euro/Monat)

(69 Euro/Jahr) Standard: 9,99 Euro/Monat

7,99 Euro/Monat (nur Prime)

79 Euro/Jahr (nur Prime) Für Studenten: 4,99 Euro/Monat Für Familien (bis 6 Personen): 14,99 Euro/Monat

149 Euro/Jahr (nur Prime) Für Echo (begrenzt auf 1 Echo-Gerät): 3,99 Euro/Monat

Mit dem Jahresabo zahlt ihr umgerechnet auf einen Monat circa 6,58 Euro. Seit Anfang Dezember 2016 gibt es das Familien-Abo, welches dieselben Features wie das reguläre Music-HD-Abo bietet, jedoch von 6 Mitgliedern einer Familie gleichzeitig verwendet werden kann. Die Kosten des Familien-Abos belaufen sich dabei auf 14,99 Euro pro Monat oder wahlweise (für Prime-Mitglieder) 149 Euro im Jahr – also heruntergrechnet: 12,42 Euro im Monat.

Spotify, Apple Music und Co.: Welchen Musik-Streaming-Dienst nutzt ihr?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).