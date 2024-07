Was ist eine Mockumentary? 10 Beispiele auf Netflix und Co.

Ein schneller Blick in die Kamera, Interviews von der Couch aus und teilweise wackelige Bilder: Das Genre der Mockumentary hat über die Jahre an großer Beliebtheit gewonnen – doch was genau ist eine Mockumentary und welche Serien und Filme gibt es in dem Genre?

Das bedeutet der Begriff „Mockumentary“

Der Begriff „Mockumentary“ setzt sich aus den zwei englischen Wörtern „Mock“ (verspotten) und „Documentary“ (Dokumentation) zusammen. In einer Mockumentary wird dabei ein, meist, fiktives Geschehen als eine Art Dokumentation inszeniert. Dabei gibt es einige Merkmale, die eine Mockumentary ausmachen.

In fast jeder Mockumentary, insbesondere jene, die in Form einer Serie kommen, gibt es Interviews, die zwischen die Szenen geschnitten werden und so das gerade gesehene kommentieren oder zusätzlichen Einblick in das Geschehen bieten. Zusätzlich kommt eine beispielsweise wackelige Kameraführung, die nochmal verdeutlichen soll, dass das, was vor der Kamera passiert, eine dynamische Situation ist. Zusätzlich gibt es immer einen Bezug zu wahren Begebenheiten oder Themen, die zu der Zeit der Mockumentary aktuell sind.

Mockumentarys auf Netflix, Disney+ und Co.

Filme wie auch Serien existieren in dem Genre. Dabei werden auch gerne Ideen neu aufgelegt und auf die Zuschauerschaft eines jeweiligen Landes angepasst. So zum Beispiel bei „The Office“. Die US-Version der Serie ist die wohl bekannteste, ihren Ursprung hat die Serie aber in Großbritannien. Hierzulande lief mit „Stromberg“ eine weitere Variante, die noch vor der US-Version ihren Start hatte.

Aber „The Office“ ist natürlich nicht der einzige Vertreter der Mockumentarys. Im Folgenden findet ihr einige weitere Serien und Filme aus dem Genre:

„5 Zimmer Küche Sarg“: Der Vorgänger von „What We Do in The Shadows“ begleitet eine Wohngemeinschaft mehrerer Vampire in Neuseeland, die sich mit anderen übernatürlichen Wesen und dem einen oder anderen Jäger auseinandersetzen.

„Borat“: Mit seinem neongrünen „Mankini“ hat der aus Kasachstan stammende Fernsehmoderator Borat (gespielt von Sacha Baron Cohen) 2006 die Kinowelt erobert. Mit einem dicken Schnurrbart und fragwürdiger Einstellung reist Borat im Auftrag seines Landes in die USA und zieht das Chaos mit sich mit. 14 Jahre später folgte mit „Borat Anschluss Moviefilm“ die Fortsetzung.

„What We Do In The Shadows“: Vier Vampire und ein bemühter Diener leben auf Staten Island – und das nicht ganz unauffällig. Die Serie ist eine Weiterführung von „5 Zimmer Küche Sarg“.

„The Office“: Obwohl sich die US-Version die britische Variante als Vorlage genommen hat, können beide Serien separat voneinander genossen werden. Das gröbste bleibt aber gleich – Büroarbeiter werden in ihrem Alltag begleitet. Dabei gibt es Manager die ab und an eine Grenze überschreiten, zwischenmenschliche Beziehungen und ganz viele Lacher.

„Stromberg“: Die deutsche Antwort zu „The Office“ (UK) von 2004 liefert in fünf Staffeln und einem Film jede Menge Chaos, denn „Papa“ Bernd Stromberg ist meist die Ursache für den Bürowahnsinn.

„Modern Family“: Eine Patchworkfamilie wie keine andere. Die Pritchett-Dunphy-Tuckers navigieren den Familienalltag aus verschiedenen Perspektiven. Die Serie, die elf Staffeln lang ausgestrahlt wurde, hakt zwar nicht alle Merkmale einer Mockumentary ab, wird aber dennoch zu ihnen gezählt.

„Reno 911!“: Begleitet die Polizisten des Reno Sheriffs Department dabei, wie sie versuchen dem Wahnsinn der „kleinsten größten Stadt der Welt“ gerecht zu werden. Dabei sind aber auch die Mitarbeiter des Sheriffs Departments ein Teil des Chaos.

„Cunk on Earth“: Philomena Cunk (Diane Morgan) stellt die wirklich wichtigen Fragen in ihrer mehrteiligen Doku-Serie wie beispielsweise, warum wir es sind, die weinen, wenn es doch die Zwiebeln sind, die geschnitten werden. Jede Episode der Serie behandelt eine Epoche der Zeitgeschichte.

Nicht jede Sitcom ist eine Mockumentary und nicht jede Mockumentary eine Sitcom. Diese Serien solltet ihr trotzdem nicht verpassen:

