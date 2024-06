Live-TV bei Joyn: Kostenfreie Alternative zum Kabelanschluss

Das Nebenkostenprivileg endet am 1. Juli. Damit suchen so manche Mieter nach günstigen Alternativen für den TV-Empfang. Eine Möglichkeit ist der Streaming-Dienst Joyn, der eine umfangreiche kostenlose Variante anbietet.

Ohne Kabelanschluss: Joyn als TV-Alternative?

Mit dem nahenden Ende des Nebenkostenprivilegs am 1. Juli 2024 dürften Streaming-Angebote weiter an Bedeutung gewinnen. Das gilt auch für Joyn – das Streaming-Portal von ProSieben und Sat.1. Gerade wer weiter hin und wieder klassisches TV sehen, aber dafür keine neuen Kosten hinnehmen will, findet hier eine mögliche Alternative zum klassischen Kabelanschluss – wenn auch mit Abstrichen.

Joyn ermöglicht den Zugang zu aktuell 67 Live-TV-Sendern ohne Registrierung oder Abo-Gebühren. Nutzer können so beliebte TV-Sender wie ARD, ZDF, ProSieben, Sat.1 und viele mehr einfach über das Internet streamen. Der Dienst ist sowohl über den Browser als auch über Apps für Smartphones, Tablets und Smart-TVs verfügbar.

Neben dem Live-Programm bietet Joyn eine Mediathek mit zahlreichen Serien, Spielfilmen und Eigenproduktionen zum kostenlosen Abruf. Manche Inhalte sind bereits sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung verfügbar. Eine Kooperation mit Warner Bros. soll in Zukunft über 2.000 Inhalte neu zu Joyn bringen, darunter Klassiker wie Friends und The Big Bang Theory.

Bei den Eigenproduktionen verlässt sich Joyn auf die starken Marken der ProSieben-Sat.1-Sendergruppe. Dazu gehören die Entertainment-Zugpferde Joko & Klaas, deren neue alte Show „Das Duell um die Geld“ 2024 exklusiv zu Joyn kommen soll. Aber auch der Bereich Reality wird mit Formaten wie „Good Luck Guys“ oder „Promi Big Brother“ ordentlich bedient.

Die kostenlose Nutzung von Joyn bringt allerdings einige Einschränkungen mit sich: So sind die Streams werbefinanziert und meist nur in SD-Qualität verfügbar. Auch fehlen einige Komfortfunktionen wie Aufnahmen oder das Neustarten laufender Sendungen. Die Sender der RTL-Gruppe sind nicht im Angebot enthalten. RTL sammelt schließlich die eigenen Angebote im hauseigenen Streaming-Dienst RTL+.

Für anspruchsvollere Nutzer bietet Joyn ein kostenpflichtiges Premium-Abo namens Joyn Plus+ an. Für 6,99 Euro im Monat stehen über 70 Live-TV-Sender in HD-Qualität, sechs Pay-TV-Sender sowie werbefreies Streaming zur Verfügung. Das Abo ist monatlich kündbar (bei Joyn ansehen).

Statt Kabel-TV: Lohnt sich Joyn?

Insgesamt ist Joyn eine einfache und flexible Alternative zum klassischen Kabelanschluss. Gerade für Gelegenheitsnutzer kann der kostenlose Zugang zu Live-TV-Sendern und On-Demand-Inhalten einen Mehrwert bieten.

Waipu.tv und Zattoo bieten eine deutlich größere Senderauswahl als Joyn. Waipu.tv hat über 250 Sender im Angebot und kostet 12,99 Euro pro Monat. Zattoo bietet im Ultimate-Abo knapp 210 Sender an. Die Preise liegen zwischen 6,49 Euro und 13,99 Euro pro Monat.