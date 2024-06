Kino in der Nähe: Standort mit Maps und Apps finden

Endlich ist der eine Film im Kino angekommen, auf den ihr euch gefreut habt – doch ihr wisst nicht, wo es ein Kino in der Nähe gibt. Damit ihr keinen Film verpasst, zeigen wir euch, wie ihr schnell und einfach jedes Kino in der Nähe findet – egal wo ihr euch befindet.

Das aktuelle Kinoprogramm hat euch von Netflix und Co. weggelockt und ihr wollt mal wieder einen Film auf der ganz großen Leinwand sehen. Kennt ihr euch in der Gegend aber nicht sonderlich gut aus oder seid ihr im Urlaub, ist nicht sofort klar, wo ihr ein Kino in eurer Nähe habt.

Ein ganz einfacher Weg, um das nächste Kino zu finden, ist Google Maps. Dabei ist egal, ob ihr die App auf eurem Smartphone oder das Kartenwerk auf dem Browser eurer Wahl verwendet. Gebt einfach „Kino“ in die Suchleiste ein und Google Maps spuckt euch die Ergebnisse aus. Am besten funktioniert das Ganze, wenn ihr noch eure Standortlokalisierung aktiviert habt. Solltet ihr das nicht wollen, könnt ihr auch den Kartenausschnitt wählen, in welchem Google Maps nach einem Kino suchen soll.

Kinos in der Nähe mit der App finden

Habt ihr Lust auf mehr als nur den Standort eines Kinos, empfiehlt sich die App von Kino.de. Lasst ihr die App euren Standort ermitteln, zeigt sie euch das aktuelle Kinoprogramm und die Kinos in der Nähe von euch an, die den jeweiligen Film zeigen.

Zusätzlich könnt ihr in der App das Kinoprogramm nach Originalfassung, 2D oder 3D, IMAX und vielem mehr filtern, um so die passende Vorstellung für euch zu finden.

kino.de

kino.de | Kino & Streaming Ströer Media Brands GmbH

Sucht ihr nach einer bestimmten Kinokette wie Cinestarr oder Yorck Kinos, könnt ihr euch die jeweilige App herunterladen, um so das passende Kino in eurer Nähe zu finden. Zusätzlich findet ihr die Spielzeiten der Filme in den Apps.

Yorck Kino: iOS / Android

CineStar: iOS / Android

UCI Kino: iOS / Android

Cinemaxx: iOS / Android

Cineplex: iOS / Android

Kinopolis: iOS / Android

Alternativ findet ihr die Standorte der Kinos auf der zugehörigen Webseite der Betreiber.

Wann ihr schnell auf Toilette könnt, um nichts zu verpassen oder um im Voraus herauszufinden, ob sich der Film lohnt – diese Apps braucht jeder Filmliebhaber:

