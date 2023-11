Disney+ bis zu 12 Monate lang kostenlos bei Telekom: So gehts

Der Streaming-Dienst „Disney+“ kann mit vielen exklusiven Inhalten punkten. Wer etwa die Star-Wars-Serien wie „Ahsoka“ oder „The Mandalorian“ sehen will oder erfahren möchte, wie es „The Walking Dead“ zu Ende geht, benötigt einen Zugang zum Dienst. Telekom-Kunden bekommen Disney+ 12 Monate lang kostenlos. Erfahrt hier, wie das geht und was man beachten sollte, wenn man sein Gratis-Jahr bei Disney+ in Anspruch nehmen will.

Disney+ Facts

Die 12 Gratis-Monate bei Disney+ gibt es für alle, die bereits einen Mobilfunkvertrag bei der Telekom haben oder zeitnah einen neuen Handyvertrag bei Telekom abschließen.

Hinweis: Die Aktion läuft wieder. Ab sofort haben Kunden mit einem Telekom-Vertrag die Möglichkeit, sich Disney+ gratis zu sichern. Das „Geschenk“ gibt es anlässlich des 100. Geburtstags von Disney. Ist das Abo gebucht, läuft es am 16. Oktober 2024 automatisch aus. Es handelt sich um das Das „Geschenk“ gibt es anlässlich des 100. Geburtstags von Disney. Ist das Abo gebucht, läuft es am 16. Oktober 2024 automatisch aus. Es handelt sich um das Standard-Abo mit Werbung , das normalerweise 5,99 Euro monatlich kostet .auf der Aktionsseite heißt es, „das Jubiläumsgeschenk ist nur für kurze Zeit buchbar, solange der Vorrat reicht“. Interessierte sollten also nicht zu lange zögern.

Handyvertrag bei Telekom? So bekommt ihr Disney+ gratis

So holt ihr euch Disney+ gratis in der MeinMagenta-App:

Loggt euch mit euren Telekom-Daten in der App ein. Steuert den Bereich „Magenta Moments“ an. Wählt die Option für Disney+. Gebt eure Mobilfunknummer ein und bestätigt sie per Eingabe der SMS-TAN. Seid ihr im Telekom-Netz unterwegs, wird die Bestätigung automatisch durchgeführt. Bucht die Gratis-Option für Disney+-.

Die Aktion steht den Mobilfunkkunden von Telekom („ab der 3. Generation“, MagentaMobil ab April 2017) sowie Festnetz-Kunden („MagentaZuhause“) zur Verfügung. Wer „nur“ einen Prepaid-Tarif bei der Telekom hat, kann das Angebot nicht nutzen. Man sollte kein aktives Disney-Plus-Abonnement haben. Wer den Streaming-Dienst bereits in der Telekom-Aktion aus dem vergangenen Jahr genutzt hat, kann auch das neue Geschenk abholen.

Der normale Preis für Disney+ liegt bei 5,99 Euro im Monat. Wer die Option mit Werbung für ein ganzes Jahr bucht, bezahlt normalerweise 71,88 Euro . Die Jahresgebühr bekommen Handykunden bei der Telekom geschenkt.

. Die Jahresgebühr bekommen Handykunden bei der Telekom geschenkt. Den Zugang gibt es aber anders als in der letzten Aktion nicht für ganze 12 Monate. Stattdessen läuft das Disney-Plus-Abonnement unabhängig vom Buchungsdatum bis zum 16. Oktober 2024.

Läuft bereits ein kostenpflichtiges Disney+-Abo über den Telekom-Mobilfunkvertrag, kann man das Geschenk nicht erhalten.

Eine Kündigung ist nicht notwendig. Der Zugang endet nach dem 16. Oktober 2024 automatisch.

Beachtet aber, dass ihr den Zugriff auf Disney+ verliert, wenn euer Telekom-Handyvertrag innerhalb der 12 Monate endet. Disney+: Das erwartet euch beim Streamingdienst Abonniere uns

auf YouTube

Disney+ 12 Monate lang kostenlos für Handy-Kunden bei Telekom

Alle weiteren Bedingungen und Informationen zur Aktion findet ihr bei der Telekom. Disney+ und die Telekom gehen bereits seit den Anfangstagen des Streaming-Dienstes in Deutschland einen gemeinsamen Weg. Schon im März 2020 haben Telekom-Kunden den Zugang zum Dienst 6 Monate lang geschenkt bekommen. Wer einen „MagentaTV Entertain“-Tarif bucht, bekommt Disney+ ebenfalls 6 Monate lang gratis.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.