Neu im November: Das ändert sich bei Kfz-Versicherung, Steuern und Personalausweis

Ab dem 1. November 2023 kommen einige Änderungen auf Verbraucher zu. Neuerungen gibt es unter anderem bei der Kfz-Versicherung, beim Personalausweis und bei Streaming-Anbietern. Schnäppchenjäger sollten sich im November gleich drei Termine vormerken.

Das ändert sich im November 2023

Der vorletzte Monat des Jahres bringt einige Änderungen mit sich. Eines der wichtigsten Themen ist dabei die Kfz-Versicherung. Der 30. November ist der Stichtag für den Wechsel der Autoversicherung. Wer bis dahin nicht kündigt, verlängert automatisch um ein weiteres Jahr (Quelle: Check24). Es empfiehlt sich daher, die Preise und Konditionen der verschiedenen Anbieter genau unter die Lupe zu nehmen.

Eine Erleichterung gibt bei Ausweisdokumenten. Die Beantragung und Nutzung der digitalen PIN für Personalausweis und Reisepass wird vereinfacht. Ab November ist es nicht mehr notwendig, persönlich beim Amt zu erscheinen, um den Erhalt der PIN zu bestätigen. Stattdessen genügt eine Zustimmung im Internet. Die Ausweise können dann an speziellen Ausweis-Automaten abgeholt werden, sofern bereits verfügbar (Quelle: MDR).

Steuervorteil bis 30. November

Arbeitnehmer sollten den November nutzen, um sich einen Steuervorteil zu sichern. Am 30. November endet die Antragsfrist für die Lohnsteuerermäßigung für das Jahr 2023. Wer rechtzeitig einen Antrag stellt, kann früher von einer Steuererstattung profitieren (Quelle: Finanztip).

Personen, die zwischen dem 2. November 1957 und dem 1. Dezember 1957 geboren wurden, können nun abschlagsfrei in Rente gehen, für Schwerbehinderte und langjährig Versicherte gibt es Sonderregelungen (Quelle: Deutsche Rentenversicherung).

Eine Änderung gibt es auch bei der Zuwanderung von Fachkräften. Das entsprechende Gesetz wurde angepasst, um es qualifizierten Fachkräften zu erleichtern, in Deutschland zu arbeiten, auch wenn ihr Abschluss nicht direkt auf die Stelle passt. Dazu wird die „Blaue Karte EU“ eingeführt (Quelle: Bundesregierung)

Mit diesen Apps könnt ihr bares Geld sparen:

Mit diesen Handy-Apps kannst du Geld sparen Abonniere uns

auf YouTube

Cell Broadcast für ältere Handys

Für Besitzer älterer Handys gibt es eine wichtige Neuerung: Dank des Cell-Broadcast-Systems können nun auch diese Geräte ohne zusätzliche App Notfallwarnungen empfangen. Die Meldungen sind allerdings nur in deutscher Sprache verfügbar (Quelle: HNA).

Der Streaming-Dienst Disney+ führt neue Abomodelle ein und erhöht die Preise. Ab November gibt es drei verschiedene Abo-Optionen, wobei das Premium-Abo mit exklusiven Features wie 4K-Filmen und Dolby Atmos am teuersten ist (Quelle: Disney).

Drei Termine für Schnäppchenjäger

Für Schnäppchenjäger bietet der November gleich drei Termine: Singles Day am 11. November, Black Friday am 24. November und Cyber Monday am 27. November. An diesen Tagen locken Geschäfte und Online-Shops mit attraktiven Rabatten.

Für Gamer bringt der November weniger erfreuliche Nachrichten. Electronic Arts stellt unter anderem den Online-Support für vier Fifa-Spiele ein. Das bedeutet, dass Online-Matches für diese Spiele nicht mehr möglich sein werden (Quelle: EA).

Zum Schluss gibt es noch eine schlechte Nachricht für ZDF-Veteranen: Am 25. November wird die letzte Folge von „Wetten, dass..?“ mit Thomas Gottschalk ausgestrahlt (Quelle: ZDF). Ob und wie es danach ohne Gottschalk weitergeht, steht noch nicht fest.