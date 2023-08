Neu im September: Das ändert sich bei Kfz-Zulassung, Steuer und Amazon-Abo

Im September kommen auf Verbraucher in Deutschland einige neue Regelungen zu. Die Änderungen umfassen die digitale Kfz-Zulassung, aber auch beim Steuer-Portal Elster ist ein Termin wichtig. Bestimmte Halogenlampen dürfen nicht mehr hergestellt werden – und Amazon stellt einen Abo-Service ein.

Das ändert sich im September 2023

Wer ein Auto anmelden will, darf sich auf eine Erleichterung freuen: Ab dem 1. September 2023 können Fahrzeughalter nach der Online-Zulassung direkt am Verkehr teilnehmen, ohne auf die Zusendung von Dokumenten und Plakette per Post warten zu müssen. Ein vorläufiger digitaler Bescheid reicht aus, um bis zu zehn Tage nach der Anmeldung legal auf den Straßen unterwegs zu sein (Quelle: Bundesministerium für Digitales und Verkehr).

Digital geht es auch beim Elster-Portal der Finanzämter weiter. Hier steht ab dem 18. September eine Aufräumaktion an. Bestimmte Nachrichten werden automatisch gelöscht. Zukünftig soll nur noch Kommunikation verfügbar sein, die für den Steuerzahler auch tatsächlich relevant ist. Dazu gehören Übertragungsprotokolle und digitale Bescheide (Quelle: Elster).

Wer die Steuererklärung selbstständig einreichen muss, hat offiziell noch bis zum 30. September Zeit. Da dieser Tag auf einen Samstag fällt, gibt es eine Verlängerung bis zum 2. Oktober (Quelle: Finanztip).

Bei der Steuererklärung können diese Apps helfen:

Steuererklärung leicht gemacht: Mit diesen 3 Apps klappt es Abonniere uns

auf YouTube

Für DDR-Rentner besteht die letzte Chance, Geld aus dem Härtefallfonds zu beantragen. Bis zum 30. September 2023 können Personen, die einen Großteil ihres Arbeitslebens in der ehemaligen DDR verbracht haben und deren Bezüge nahe der Grundsicherung liegen, eine Einmalzahlung beantragen (Quelle: Deutsche Rentenversicherung).

Halogenlampen und Amazons Kindle Newsstand

Für bestimmte Halogenlampen läuft die Zeit ab: Aufgrund mangelnder Energieeffizienz gemäß der EU-Ökodesign-Verordnung wird die Produktion von Halogen-Pins der Typen G4, GY6.35 und G9 endgültig eingestellt (Quelle: EU Recycling).

Zu guter Letzt beendet Amazon seinen E-Abo-Service Kindle Newsstand am 4. September 2023. Monatliche Abonnements werden nicht mehr erneuert, während bereits heruntergeladene Ausgaben weiterhin auf E-Readern gelesen werden können (Quelle: heise online).