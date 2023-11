Moderner Horror-Klassiker bekommt verspätetes Sequel nach 10 Jahren

Als It Follows 2014 in den Kinos erschien, sorgte der Indie-Horror für einen echten Überraschungserfolg. 10 Jahre nach dem Release soll nun endlich eine Fortsetzung mit einem vielversprechenden Namen in Arbeit gehen.

It Follows: Horror-Highlight bekommt spätes Sequel

It Follows hat sich 2014 als Indie-Überraschung in die Herzen der Horror-Community gegruselt und bei einem geschätzten Budget von nur 1 Million US-Dollar 2014 satte 21,9 Millionen US-Dollar allein an den Kinokassen eingenommen. Kein Wunder, dass ein Sequel-Projekt in der Vergangenheit oft durch die Gerüchteküche schwappte. 2024 wird der (Alb-)Traum von einer Fortsetzung mit dem Titel They Follow nun endlich wahr. (Quelle: Boxofficemojo)

They Follow setzt Indie-Hit fort

It Follows dreht sich um einen brutalen Fluch, der von Person zu Person via Sex übertragen wird. Die Betroffenen werden von einem Wesen verfolgt, das seine Gestalt beliebig wechseln kann. Wenn es seine Beute erreicht, tötet es und macht sich wiederum auf die Suche nach der Person, die den Fluch zuvor weitergegeben hat. Die einzige Möglichkeit, zu entkommen, liegt also darin, den Fluch per Geschlechtsverkehr zu übertragen und zu hoffen, dass die nächste Person das Gleiche tut und sich die Kette somit endlos fortsetzt. Nach einem One-Night-Stand erfährt Protagonistin Jay auf äußerst unangenehme Art, dass sich eben dieser Fluch auf sie übertragen hat und sie jetzt um ihr Überleben kämpfen muss.

Schaut euch hier den Trailer zu It Follows an:

It Follows - US Trailer

Der Horror-Film kann sich für viele Zuschauer in die Liste moderner Genre-Klassiker neben anderen Highlights wie Hereditary, The Babadook oder The Witch einreihen. 10 Jahre nach dem Release soll 2024 nun das Sequel gedreht werden – und Regisseur David Robert Mitchell sowie Hauptdarstellerin Maika Monroe sind beide wieder mit an Bord. Zur Handlung sind bislang allerdings leider noch keine offiziellen Informationen bekannt. (Quelle: TheHollywoodReporter)

