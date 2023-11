Paramount+ im Jahresabo günstiger buchen: Geht das?

Paramount+ ist einer der vielen Streaming-Dienste, die euch mit Filmen und Serien versorgen wollen. Üblicherweise bezahlt man den Zugang monatlich, oft gibt es bei Anbietern aber auch Optionen, bei denen man sich für mindestens 12 Monate bindet und dadurch rechnerisch pro Monat weniger bezahlt. Wie sieht es mit dem Jahresabo bei Paramount+ aus?

Zum Start von Paramount+ konnte man wie auch bei Disney+ und Co. zwischen einem monatlich kündbaren oder einem Jahres-Abo auswählen. Die 12-Monats-Option gibt es aber nicht mehr. Nutzt ihr Paramount+ noch nicht, könnt ihr den Streaming-Dienst gratis testen (bei Paramount+ ansehen).

Paramount+ streicht Jahresabo

Die Jahres-Option ist für neue Abonnements bei Paramount+ nicht mehr verfügbar. Man kann also nur noch den monatlich kündbaren Tarif zum Preis von 7,99 Euro buchen. Die bislang verfügbare 12-Monats-Option kostete 79,90 Euro. Daraus ergab sich ein rechnerischer Monatspreis von 6,66 Euro und man hat die Gebühr für 2 Monate gespart. Eine Ankündigung, das Jahres-Abonnement abzuschaffen, gab es von Paramount+ nicht. In der Abo-Übersicht findet sich kein Hinweis mehr dazu. Laufende Jahres-Abos werden auf die Monats-Option umgestellt, Nutzer per E-Mail darüber informiert (Quelle: Caschy).

Keine Jahres-Abo: Nur eine Option in Deutschland

In Deutschland gibt es derzeit nur eine Abo-Option. International bietet Paramount+ für Nutzer verschiedene Angebote an. Genauso wie jetzt auch bei Disney+ kann man zum Beispiel ein günstigeres Abo buchen, bei dem Werbung angezeigt wird, daneben gibt es auch eine Premium-Variante mit 4K UHD, Dolby Atmos und exklusiven Inhalten. Ob und wann Paramount+ die verfügbaren Optionen in Deutschland umstellt, ist uns nicht bekannt.

Bei uns erfahrt ihr auch, wie man Paramount+ auf der PlayStation ansehen kann, wie viele Geräte gleichzeitig streamen können und auf welchen Geräten Apps für den Streaming-Dienst verfügbar sind.

