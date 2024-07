Paramount+ auf PlayStation sehen: Wie geht das? (PS4, PS5)

Ende 2022 ist der Streaming-Dienst Paramount+ in Deutschland gestartet. Man kann die Inhalte auf verschiedenen Wegen empfangen. Wie sieht es aus, wenn man Paramount+ auf einer PlayStation 4 oder PS5 streamen will?

Film- uind Serien-Fans mussten sich einige Zeit gedulden, seit Mitte 2024 ist es aber soweit: Die Paramount-Plus-App für die Playstation 5 wurde freigegeben und steht im Medienbereich der Konsole zum Download bereit. Mit seinen Zugangsdaten kann man sich also bequem über die Konsole einloggen, um die Inhalte aus dem Paramount-Plus-Programm auf dem großen Fernsehbildschirm zu sehen. Ihr nutzt den Dienst noch nicht? Die ersten 7 Tage kann man Paramount+ kostenlos testen (mehr Informationen). Die Registrierung ist auch in der PS5-App möglich. Für die PlayStation 4 ist Paramount+ hingegen weiterhin nicht verfügbar.

Paramount+ auf PS4 und PS5: So geht es

Eine Paramount-Plus-App für PlayStation-Konsolen wurde im sozialen Kanal bei Twitter/X vom Anbieter bereits im Juni 2023 angekündigt.

Wer die Filme und Serien von Paramount+ in Deutschland auf seiner PlayStation-5-Konsole sehen will, kann die App ab sofort herunterladen. Nutzer mit einer PlayStation 4 müssen hingegen einen kleinen Umweg nehmen: Der Streaming-Dienst kann nicht nur direkt beim Anbieter gebucht werden, sondern auch als „Prime Video Channel“ (bei Amazon ansehen). Habt ihr ein Prime-Abonnement bei Amazon, schließt ihr also das Streaming-Abo bei Paramount+ über die „Video Channels“ ab. Das geht entweder hier im Browser oder direkt an der Konsole. Bei der ersten Anmeldung habt ihr 7 Tage lang kostenlosen Zugang zu allen Inhalten.

Paramount+ auf PlayStation sehen: So geht es über Prime Video Channels

Beachtet, dass sich ein laufendes, normales Paramount-Plus-Abo nicht auf die Channels-Option übertragen lässt. Habt ihr den Dienst also direkt beim Anbieter gebucht, solltet ihr dort zunächst kündigen, um dann den Umweg über Amazon zu gehen. Wer kein Prime-Abo hat, kann auch den Premium-Dienst von Amazon 30 Tage lang gratis testen und somit auf alle Vorteile inklusive der Prime-Channels zugreifen. Die Channels müssen jedoch extra gebucht werden.

Ohne Prime-Zugang müsst ihr euch nach einem anderen Weg umschauen, um den Streaming-Dienst auf den Fernseher zu übertragen. An anderer Stelle findet ihr die unterstützten Geräte.

