Neuer Tiefpreis auf PS4 und PS5: Open-World-Hit jetzt besonders günstig

Lust auf eine gigantische Open World in den Weiten des Weltalls? Im PlayStation-Store könnt ihr euch jetzt das gigantische Abenteuer No Man’s Sky mit einem 60 Prozent Rabatt sichern – so günstig war der Sci-Fi-Kracher noch nie.

Nach einem legendär-verkorksten Release haben sich die Wogen um das Sci-Fi-Spiel No Man’s Sky schon lange geglättet. Dank konstanter Updates hat das Entwicklerteam von Hello Games mittlerweile ein hochwertiges Open-World-Abenteuer geschaffen, in dem ihr die ganze Weite des Weltalls auskundschaften könnt. Im PlayStation Store ist das Game jetzt um satte 60 Prozent im Preis reduziert – ein neuer Bestpreis.

No Man’s Sky: Open-World-Hit für PlayStation-Besitzer im Angebot

In dem unendlichen Universum von No Man’s Sky könnt ihr euch per Raumschiff auf eine einzigartige Reise begeben und dabei Planeten entdecken, die nie zuvor ein anderer Mensch gesehen hat. Ihr könnt auf große Erkundungstrips gehen, Handel treiben und müsst euch außerdem gegen gefährliche Kreaturen und Piraten wehren. Mit neuen Ressourcen könnt ihr sowohl eure Ausrüstung als auch euer Schiff verbessern und weiterentwickeln.

Schaut euch hier den Trailer zu No Man’s Sky an:

No Mans Sky | 11 Things-Trailer

Das Open-World-Abenteuer No Man’s Sky ist im PlayStation Store aktuell um satte 60 Prozent im Preis reduziert. Somit könnt ihr euch das Spiel sowohl in der PS4 als auch PS5-Version für nur 19,99 Euro statt 49,99 Euro sichern. Das Angebot ist noch bis zum 1. August 2024 gültig.

Starke Deals für die PS4 und PS5

Neben No Man’s Sky findet ihr aktuell noch zahlreiche andere beliebte Spiele im PlayStation-Store stark reduziert vor – die beliebte Rabattaktion Sommerangebote ist in vollem Gange. Horror-Fans kommen beispielsweise mit Alan Wake 2 auf ihre Kosten – der 2023er Blockbuster hat ebenfalls einen neuen Tiefpreis erreicht.

Wollt ihr euch stattdessen in einer herausragenden Stealth-Sandbox austoben? Schnappt euch einen PS5-Hit jetzt für nur 2,99 Euro:

