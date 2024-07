Schnell bei Amazon holen: Hochgelobtes RPG-Meisterwerk zum halben Preis

Ihr wollt keine 80 Euro für eines der besten Rollenspiele unserer Zeit ausgeben? Dann müsst ihr euch dieses PS5-Meisterwerk jetzt schnell bei Amazon holen – denn dort gibt es gerade einen richtig starken Rabatt auf das Spiel.

Demon’s Souls (PS5) für nur 38,94 Euro bei Amazon kaufen

Die Spiele des Elden-Ring-Entwicklers From Software sind selten im Angebot. Und das kann sich das Studio auch leisten, immerhin werden die Souls-Games von Fans weltweit geliebt und verehrt. Falls ihr aber eben keine 80 Euro für Demon’s Souls (Remake) auf der PS5 ausgeben wollt, müsst ihr jetzt schnell sein: Auf Amazon verschafft euch der Prime Day ein tolles Angebot – holt euch Demon’s Souls für die PS5 mit 51 Prozent Rabatt für nur 38,94 Euro anstatt 79,99 Euro .

Anzeige

Das Angebot gilt allerdings nur, wenn ihr Amazon Prime abonniert habt. Wenn ihr kein Prime-Kunde seid, könnt ihr den Dienst für 30 Tage kostenlos testen und dann kündigen.

Demon's Souls [PlayStation 5] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.07.2024 11:51 Uhr

Das Angebot gilt nur an den zwei Prime-Day-Tagen: Also am 16. und am 17. Juli. Ihr müsst euch schnell entscheiden, ehe der Rabatt wieder verschwindet.

Anzeige

Demon’s Souls: Das wunderschöne Remake des ersten Souls-Games

Demon’s Souls ist das erste Souls-Game von From Software gewesen und ursprünglich 2009 erschienen. Es gilt als der Begründer des „Souls-Genres“ und sollte von jedem einmal ausprobiert werden, der Elden Ring oder ein anderes From-Software-Spiel mochte.

Anzeige

Schaut in den Gameplay-Trailer zu Demon’s Souls für die PS5:

Demon's Souls - Gameplay Trailer | PS5

Mit dem 2020 erschienenen Remake könnt ihr absolut nichts falsch machen: Auf Metacritic bekommt Demon’s Souls eine heftige Wertung von 92/100 Punkten und wird gleichermaßen von Fans und Kritikern geliebt. Da das Spiel im Remake grafisch und spielerisch neu aufgesetzt wurde, aber dem Original trotzdem treu bleibt, gehört es mittlerweile zu den schönsten From-Software-Spielen auf dem Markt.

Doch seid euch bewusst: Demon’s Souls ist kein Open-World-Spiel wie Elden Ring und ist auf seine ganz eigene Art schwer und zuweilen auch frustrierend. Falls ihr aber schon Souls-Erfahrung habt, solltet ihr euch gerade diesen Titel nicht entgehen lassen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.