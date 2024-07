Neuer DLC: Hit-Horror-Game springt an die Spitze der Steam-Topseller

Dead by Daylight, das 2016 erschienen ist, hat sich als Dauerbrenner auf Steam etabliert. Trotz seines Alters steht das Top-Horror-Spiel aktuell an der Spitze der Bestsellerliste, was vermutlich auf den neuen DLC zurückzuführen ist.

Tomb Raider trifft auf Horror

Wenn Nervenkitzel, Spannung und Horrorelemente euer Ding sind, ist Dead by Daylight (jetzt bei Steam ansehen) genau das Richtige für euch. Das asymmetrische Multiplayer-Game wird regelmäßig mit neuen Inhalten und Charakteren bestückt. Dazu gehören bekannte Figuren wie Sadako, Chucky, Leatherface, Laurie Strode, Jill Valentine, Frankenstein und viele mehr.

Auch heute gehört DbD zu den beliebtesten Horrorspielen, wie die Spielerzahlen belegen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels haben sich in den letzten 24 Stunden über 65.000 Spieler dem Killer oder den Überlebenden gestellt (Quelle: SteamDB).

Diese hohe Spielerzahl verdankt das Spiel unter anderem seinem neuen DLC The Tomb Raider Chapter (jetzt bei Steam ansehen), das den beliebten Videospielcharakter Lara Croft mit drei einzigartigen Perks ins Spiel bringt: Finesse, Abgehärtet und Spezialist. Beim Kauf des DLCs wird zudem der exklusive Charme Kletteraxt freigeschaltet.

Jetzt liegt es an den Spielern, herauszufinden, ob sich Lara Crofts Überlebensinstinkt gegen die Gefahren dieser Welt bewährt.

Werft einen Blick auf den neuen DLC mit Lara Croft:

Dead by Daylight | Tomb Raider | Offizieller Trailer

Steam: Sichert euch DbD günstiger

Die Plattform Steam bietet mehrere Versionen des beliebten Horrorspiels an. Während die meisten Versionen zum regulären Preis erhältlich sind, ist die Gold Edition derzeit stark reduziert. Bis zum 25. Juli 2025 kostet sie nur 41,99 Euro statt 69,99 Euro, ihr spart also 40 Prozent (jetzt bei Steam ansehen).

Die Gold Edition enthält das Basisspiel und 12 Kapitel mit insgesamt 16 Killern und 19 Überlebenden, sowie exklusive Items.

