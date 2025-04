Into the Dead: Neues Zombie-Survival-Spiel auf Steam wird mir mein Herz brechen

Neuer Steam-Hit: Auf dieses Zombie-Survival-Spiel habe ich große Lust

Into the Dead: Our Darkest Days scheint zwei Spiele, die mir sehr gefallen haben, miteinander zu verbinden – das macht es für mich äußerst spannend.

Die Perspektive und das gnadenlose Gameplay ist definitiv von dem preisgekrönten Kriegsdrama This War of Mine inspiriert. Auch hier musste ich eine kleine Gruppe von Überlebenden in einer schier hoffnungslosen Welt aus einer existenziellen Notlage in die nächste manövrieren – oft mit tragischen Konsequenzen, an die ich teilweise noch heute denken muss.

Das Szenario wiederum erinnert mich mehr an State of Decay (und natürlich einige andere Zombie-Spiele): Eine amerikanische Kleinstadt, Sonnenschein und Wellen und Wellen von Untoten, die einfach nicht aufhören, nach menschlichem Fleisch zu suchen.

Vielleicht gebe ich Into the Dead: Our Darkest Days noch ein wenig Zeit, damit die Entwickler einige der typischen Early-Access-Probleme in den Griff bekommen können, aber dann werde ich sicherlich zuschlagen und es ausprobieren – auch wenn ich mich dabei auf ein bitteres Erlebnis und schmerzhafte Entscheidungen über Leben und Tod vorbereiten muss.