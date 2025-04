Skyrim-Spieler findet 65.535 Goldstücke in Sack und es gibt einen richtig bizarren Grund für sein Glück

In Skyrim mal so richtig viel Gold finden – das ist ein Glücksfall! Aber ganze 65.535 Goldstücke in einem schmuddeligen Beutel entdecken, einfach so? Geht es da noch mit rechten Dingen zu? Nein, wie die Community dem verwunderten Spieler erklärt.

65.535 Goldstücke in Skyrim gefunden – die Zahl ist etwas ganz Besonderes

Auf Reddit fragt ein verwunderter Spieler, wie es sein kann, dass er einfach 65.535 Goldstücke in einem schmuddeligen Sack findet. Man könnte meinen, er habe einfach richtig viel Glück gehabt – doch das stimmt wahrscheinlich nur teilweise. Die Zahl 65535 ist nämlich etwas durchaus Besonderes, wie ein Reddit-Nutzer daraufhin erklärt:

Also, 65535 ist ein besonderer Wert für Software-Entwickler. Es ist der maximale Wert für eine vorzeichenlose 2-Byte-Zahl. Es ist außerdem der Wert für eine -1 für eine vorzeichenlose 2-Byte-Zahl. Ich nehme an, da ist wohl ein Glitch passiert, aber du hast auf jeden Fall was gewonnen. bohannon99 auf Reddit

Ohne zu tief in die Materie einzudringen: Anscheinend gab es also einen Glitch, der dazu geführt hat, dass die Maximalzahl von 65535 ausgelöst wurde – und deshalb hat der glückliche Skyrim-Spieler exakt so viel Geld in diesem Beutel gefunden.

Immer noch etwa 23.000 gleichzeitige Skyrim-Spieler auf Steam

The Elder Scrolls 5: Skyrim ist weiterhin ein Dauerbrenner, weswegen Spieler immer noch kuriose Dinge in der beliebten Open-World erleben. In den letzten Monaten etwa haben ungefähr 23.000 oder mehr Spieler gleichzeitig Skyrim auf Steam gespielt (Quelle: SteamDB) – eine ganz schön beachtliche Anzahl. Zum Vergleich: Bethesdas Science-Fiction-RPG Starfield konnte in den letzten Monaten nur 3.000 gleichzeitige Spieler auf Steam begeistern (Quelle: SteamDB).

