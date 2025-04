Schlechte Nachrichten für alle, die keine Lust auf GTA 6 haben

Rockstar Games will Grand Theft Auto 6 dieses Jahr veröffentlichen. Der Open-World-Gigant lässt auch die Konkurrenz zittern. Das kann Folgen für alle haben, die gar keine Lust auf GTA 6 haben.

GTA 6: Die Gaming-Branche zittert

Nicht nur die Fans warten gespannt auf neue Informationen zu Grand Theft Auto 6. Auch die Konkurrenz will unbedingt wissen, wann der Open-World-Hit denn jetzt genau erscheinen wird. Der Grund dafür: Sie wollen ihre eigenen Spiele in Sicherheit bringen.

Gegenüber The Game Business haben drei große Gaming-Publisher bestätigt, dass sie bereit sind, ihre Spiele zu verschieben, um sie von GTA 6 fernzuhalten. Gamer würde einfach zu viel Zeit und Geld in Rockstars Spiel investieren, um noch andere Games zocken zu können.

GTA 6 ist praktisch ein riesiger Meteorit und wir werden uns von der Einschlagzone fernhalten. Studio-Boss gegenüber The Game Business

Der Einschlag von GTA 6 betrifft nicht nur neue Spiele. Laut The Game Business würden auch Entwickler von Live-Service-Entwickler damit rechnen, vor und nach dem Release von Grand Theft Auto keine größeren Updates für ihre Spiele zu veröffentlichen. Die Entwickler sollen für zwei der 10 größten Live-Service-Games verantwortlich sein (Quelle: The Game Business).

Was bedeutet das für Gamer?

Für Gamer, die GTA 6 gar nicht spielen wollen, sind das schlechte Nachrichten, denn rund um den Release des Open-World-Spiels wird es sehr still werden – keine neuen Spiele und keine Updates für die übrigen. Laut einem Studio-Boss könnten die Zeit vor und nach Release dafür vollgepackt sein mit Spielen. Dann ist wieder nicht genug Zeit, um alle Hits zu zocken. Auch GTA-Verweigerer werden den Folgen des Meteoriteneinschlags also nicht entgehen können.

Die Terminauswahl für ihre Spiele wird Entwicklern dieses Jahr schwerfallen. Immerhin ist es auch nicht unmöglich, dass Rockstar GTA 6 noch verschieben muss. In diesem Fall wären plötzlich die Spiele Anfang 2026 in Gefahr. Laut The Game Business wäre Nintendo der große Gewinner im Falle einer Verschiebung, denn dann hätten sie im Weihnachtsgeschäft freie Bahn mit der Switch 2.

