GTA 6: Take-Two hat Hiobsbotschaft für Fans, die auf Trailer und Release-Datum warten

Rockstar Games hat sich seit Monaten nicht mehr zu Grand Theft Auto 6 geäußert. Der Chef des Publishers Take-Two verrät jetzt den Grund hinter der langen Wartezeit, die auch noch eine ganze Weile anhalten könnte.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

GTA 6: Take-Two will Vorfreude erhalten

Take-Two-Chef Strauss Zelnick spricht im Interview mit Bloomberg über den kommenden Release von GTA 6 und warum es noch kein Release-Datum gibt. Dass seit über einem Jahr kein neuer Trailer erschienen ist, hat demnach einen bestimmten Grund.

Anzeige

Laut Zelnick habe er noch nie so viel Vorfreude über ein Unterhaltungsprodukt gesehen, wie bei Grand Theft Auto 6. Diese Vorfreude und Aufregung soll erhalten bleiben:

Wir haben Konkurrenten, die ihre Release-Pläne Jahre im Voraus verraten und wir haben festgestellt, dass es besser ist, Marketingmaterialen relativ kurz vor dem Release bereitzustellen, um einerseits Spannung zu erzeugen und andererseits die Spannung mit unerfüllten Erwartungen in Einklang zu bringen. Strauss Zelnick

Anzeige

GTA 6: Trailer und Release-Termin noch weit entfernt?

Zusammengefasst gibt es also noch keinen zweiten Trailer oder ein Release-Datum für GTA 6, weil sich Fans schon jetzt zu sehr auf den Open-World-Hit freuen. Die Anmerkung, dass das Marketing erst kurz vor Release starten soll, lässt außerdem darauf schließen, dass Rockstar die Fans noch eine ganze Weile länger hinhalten wird.

Anzeige

GTA 6 soll planmäßig im Herbst erscheinen – wahrscheinlich im Oktober oder November. „Relativ kurz vor dem Release“ ist allerdings ein weites Feld für ein Spiel, auf das Fans seit mehreren Jahren warten. Eine Enthüllung des Release-Termins zusammen mit einem zweiten Trailer im Juni, Juli oder vielleicht sogar erst August, ist anhand Zelnicks Worten allerdings nicht unwahrscheinlich. Bisher lässt sich darüber allerdings nur spekulieren.

Die aktuell anhaltende Vorfreude und Aufregung der Fans hat mit dem ersten Trailer für GTA 6 begonnen, der im Dezember 2023 veröffentlicht wurde – nicht gerade kurz vor Release. Ein neuer Trailer würde diese Aufregung sicherlich in neue Höhen schnellen lassen, doch das passt wohl nicht in die Balance mit „unerfüllten Erwartungen“, die Take-Two erreichen will.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.