GTA 6: Das wollen Fans im Open-World-Hit nicht wieder sehen

Die GTA-Spiele bieten riesige Welten mit vielen Aktivitäten. Besonders oft werdet ihr allerdings fahren oder ballern. Laut einigen Fans sollte sich GTA 6 hier vom Vorgänger abgrenzen.

Hör zu, Rockstar: Das muss GTA 6 im Vergleich zum Vorgänger anders machen

Der Release von GTA 6 rückt näher, doch die Fans haben immer noch nicht richtiges Gameplay gesehen. Es wirkt aber wahrscheinlich, dass auch der neue Open-World-Hit das Rad nicht neu erfinden wird – ihr werdet also im Laufe des Spiels sicher in zahllose Ballereien verwickelt werden.

Reddit-Nutzer SoyNeh wünscht sich, dass Rockstar das Ausmaß der Gefechte im Vergleich zum Vorgänger GTA 5 etwas zurückdreht. Immer wieder würden Missionen darauf hinauslaufen, dass der Spieler Welle um Welle an Gegnern niedermäht.

Für GTA 6 wünscht er sich etwas Bodenständigeres. Denkbar wären kleinere Schießereien, in denen Deckung wirklich wichtig ist, da jeder Gegner eine Bedrohung sein kann. Die Spieler müssten dann taktisch denken, anstatt einfach loszurennen und zu schießen.

Sollte sich GTA 6 eine Scheibe bei The Last of Us abschneiden?

Der Wunsch von Reddit-Nutzer SoyNeh stößt auf Reddit auf fruchtbaren Boden. Sein Post hat zum aktuellen Zeitpunkt über 1.100 Upvotes erhalten.

In den Kommentaren wird die Idee allerdings heiß diskutiert. Für einige Fans gehören die Kämpfe gegen zahllose Gegner zur Identität von Grand Theft Auto und dürften darum nicht fehlen.

Verteidiger des Vorschlags halten dagegen, dass realistischere Gefechte das Open-World-Spiel noch immersiver machen würden. Reddit-Nutzer HeroinHanz nennt hier die brutalen Kämpfe mit wenigen Gegnern aus The Last of Us als Positivbeispiel. So realistisch wird GTA 6 sicher nicht, doch nicht jeder Kampf müsse mit 30 besiegten Polizisten und zwei abgeschossenen Hubschraubern enden: „Weniger ist mehr“ (Quelle: Reddit).

Reddit-Nutzer not-rob22 ergänzt, dass GTA 5 sich an Hollywood-Filmen ein Beispiel nimmt, die mit übertriebener Action gar nicht realistisch sein sollen – dies zeige sich auch in zahlreichen Hauptmissionen (Quelle: Reddit).

Aktuell ist unklar, ob GTA 6 den Fußstapfen des Vorgängers folgen will oder stattdessen einen realistischeren Ton anstrebt. Von einem zweiten Trailer oder irgendwelchen neuen Informationen zum Spiel fehlt seit über einem Jahr jede Spur.

