Millionen Fans warten begierig auf GTA 6, aber bisher hat Rockstar Games das kommende Open-World-Spiel noch nicht offiziell vorgestellt. Das sorgt für zahlreiche Spekulationen. Ganz neu dabei: das vermutete Budget des Gaming-Blockbusters.

GTA 6 Facts

Ist GTA 6 das teuerste Videospiel aller Zeiten?

Videospiele werden immer teurer in der Produktion und verschlingen mittlerweile neunstellige Beträge. So soll Call of Duty: Modern Warfare 2 zum Beispiel mehr als 250 Millionen US-Dollar gekostet haben. Und wir sprechen hier von der Version von 2009. Es geht aber noch extremer. Das Crowdfunding-Projekt Star Citizen bringt es auf schwindelerregende 500 Millionen US-Dollar und dabei liegt der offizielle Release noch in ferner Zukunft (Quelle: Wikipedia).

Die Produktionskosten von Grand Theft Auto 6 sollen neuesten Berichten zufolge aber alles bisher Dagewesene übertreffen. So berichtet die Gaming-Webseite Dexerto, dass das Budget von GTA 6 bis zu zwei Milliarden US-Dollar betragen soll:

Damit wäre das Open-World-Spiel von Rockstar Games offiziell das bisher teuerste Videospiel – und zwar mit weitem Abstand.

Ob diese Zahlen allerdings der Wahrheit entsprechen, weiß nur Rockstar Games selbst. Und die halten sich nach wie bedeckt mit Informationen zu Grand Theft Auto 6. Eine gewisse Skepsis ist also durchaus angebracht.

So teuer war GTA 5 in der Produktion

Man muss natürlich kein Branchen-Experte sein, um zu wissen, das GTA 6 ein verdammt teures Projekt ist. GTA 5 hat zum Beispiel laut Schätzungen 265 Millionen US-Dollar in der Produktion gekostet (Quelle: International Business Times).

Das sind ohne Frage irre Summen, allerdings generiert GTA 5 auch 10 Jahre nach dem ersten Release sehr viel Geld durch GTA Online und diverse Neuauflagen für die PS4, PS5 und die Xbox-Familie. Rockstar Games wird mit GTA 6 sicherlich eine ähnliche Strategie fahren, um die massiven Kosten wieder einzuspielen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.