Das große Leak zu GTA 6 hat 2022 gehörig für Aufmerksamkeit gesorgt. Jetzt meldet sich ein bekannter Leaker mit weiteren Infos zu Wort und beschreibt den ersten Trailer zu Rockstars nächstem Blockbuster.

Wird 2023 endlich der erste offizielle Trailer zu Grand Theft Auto 6 erscheinen? Der brasilianische YouTuber und Leaker SanInPlay sorgt in der Community jedenfalls jetzt schon einmal für Wirbel, denn auf Twitter beschreibt er fünf Details, die angeblich im GTA-Trailer gezeigt werden.

GTA 6: Leaker verrät fünf Details aus möglichem Trailer

In seinem Tweet beschreibt SanInPlay fünf Eindrücke, die der Trailer zu GTA 6 bieten soll. Dass es sich hierbei tatsächlich um GTA 6 handelt, macht der dritte und interessanteste Punkt klar: Lucia trainiert im Gefängnis. Damit ist die weibliche Protagonistin gemeint, die ihr in Rockstars nächstem Gangster-Epos spielen werdet – und die dem Leaker nach also zumindest zeitweise im Gefängnis einsitzen wird. Dies würde sich ebenfalls mit den bisherigen Gerüchten decken, dass GTA 6 möglicherweise eine Geschichte im Stile des Gangster-Pärchens Bonnie und Clyde erzählt. Das sind die fünf Aspekte, die laut des Leakers im Trailer vorkommen sollen:

Ein Flugzeug fliegt vorbei.

Eine Eidechse überquert die Straße.

Lucia trainiert im Gefängnis.

Hunde spielen.

Ein kleines Hündchen rollt sich über den Strand.

Grand Theft Auto 6: Fans müssen weiter auf offizielle Neuigkeiten warten

Dass die Community dem Tweet von SanInPlay größere Aufmerksamkeit schenkt, liegt daran, dass er den Charakter Lucia mitsamt ihrem Namen korrekt vorhergesagt hatte. Ob er auch in Hinsicht auf den Trailer zu GTA 6 richtig liegt, kann aktuell jedoch nur gemutmaßt werden. Falls er jedoch Recht hat, dann wäre für Fans nicht unbedingt der etwas kryptische Inhalt des Tweets das Aufregendste, sondern die Tatsache, dass der Trailer bereits fertiggestellt ist. In diesem Fall müsstet ihr voraussichtlich nicht mehr allzu lange auf einen ersten offiziellen Blick auf Grand Theft Auto 6 warten.

